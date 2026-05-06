CDMX tendrá al menos 13 manifestaciones este 6 de mayo

Este miércoles de Simulacro Nacional se esperan al menos 13 manifestaciones en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalla los horarios y rutas que seguirán los manifestantes. Te damos alternativas viales para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

Jubilados y Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad

Desde las 8:00 horas en el Zócalo capitalino. Solicitan respuesta a su pliego petitorio y rechazan la reforma al artículo 127 constitucional sobre límites a jubilaciones y pensiones.

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

Usa Eje Central, Izazaga o Fray Servando.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

09:30 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exigen que la SCJN atraiga un expediente relacionado con una víctima de violación y se pronuncie sobre temas de justicia con perspectiva de género.

Usa Eje Central, Izazaga o Fray Servando.

Colectiva “Justicia para Almendra”

09:00 horas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Exigen justicia para una víctima de presunta violencia vicaria.

La violencia vicaria afecta a mujeres en disputas legales con el padre de sus hijos, siendo una forma de control y maltrato psicológico. Foto: Karina Tejada

Integrantes de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México

09:30 horas en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en Álvaro Obregón. Entregarán amparos contra la consulta del Proyecto de Plan General de Desarrollo 2025-2045.

Toma Periférico, Revolución o Barranca del Muerto.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano

10:00 horas en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. Realizarán un encuentro internacional antiimperialista y antifascista.

Trabajadores de Bonice

12:00 horas en Eje Central y 5 de Mayo. Se manifestarán en defensa de los derechos de comerciantes no asalariados de Bonice.

Mejor avanza por Reforma, Izazaga o Fray Servando.

Direct Action Everywhere Ciudad de México

Se manifestaron frente a la Embajada de Colombia, en Paseo de la Reforma 412, a la altura de la Glorieta de Diana Cazadora. / Foto: José Antonio García.

11:00 horas en la Embajada de Colombia. Protestarán contra el plan del gobierno colombiano para sacrificar hipopótamos considerados especie invasora.

Usa Circuito Interior, Reforma o Insurgentes.

Colectivo “Plataforma 4:20”

12:00 horas en el Monumento a la Madre. Harán actividades culturales y pedirán trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis.

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX

12:00 horas en la Universidad Iberoamericana. Realizarán el evento “Buzones de Paz” junto con madres buscadoras para recibir información sobre personas desaparecidas.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

12:00 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Acompañarán a una mujer trans víctima de intento de feminicidio para exigir justicia.

Colectivo “Synergia” de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN

13:00 horas en la UPIITA del IPN. Tendrán una asamblea sobre problemáticas estudiantiles y acciones futuras en el Politécnico.

Partido Comunista Revolucionario del Instituto Politécnico Nacional

14:30 horas en la ESIME Zacatenco. Darán seguimiento al pliego petitorio de la comunidad estudiantil politécnica.

Movimiento Antorchista

Durante el día en Palacio Nacional. Se manifestarán durante la mañanera para exigir la liberación de un líder antorchista de Chiapas.

*bb