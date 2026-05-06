Piden implementar IA en prevención sísmica

En la Ciudad de México, más de 80% de los incidentes ocurridos durante un terremoto, desde lesiones físicas hasta la pérdida de vidas, no son causados directamente por el colapso de estructuras, sino por consecuencias secundarias como rupturas de válvulas de gas, personas atrapadas en elevadores o fallas en la ejecución de los protocolos de evacuación.

Según Jocelyn Vargas, ingeniera industrial especializada en sismología aplicada, ante este escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable para redefinir la prevención, automatizar la seguridad dentro de los inmuebles y salvar vidas.

En el marco del primer Simulacro Nacional, destacó que el verdadero reto de la protección civil actual consiste en aprovechar de manera inteligente los segundos previos al impacto de un sismo, un margen que en la capital suele ser de entre 60 y 80 segundos debido a la distancia de los epicentros.

La evolución tecnológica propone transitar de una alerta sísmica acústica a una respuesta física automatizada, a través de dispositivos integrados a la infraestructura de gestión de edificios, hospitales o escuelas, la IA puede ejecutar acciones de mitigación de manera inmediata y sin necesidad de intervención humana.

“Podemos parar un elevador en el piso más cercano, abrir puertas, apagar válvulas de gas o activar altavoces en zonas específicas. Son acciones que normalmente dependen de una persona, pero que aquí se realizan de forma automática”, explicó.

Esta tecnología se alimenta de algoritmos que calculan en tiempo real la intensidad estimada del movimiento en un punto exacto, permitiendo a los usuarios conocer a través de sus dispositivos móviles no sólo el tiempo de anticipación del sismo, sino qué tan fuerte se sentirá en su ubicación y qué medidas de resguardo tomar.

A diferencia de los sistemas tradicionales de alerta masiva, estas nuevas herramientas se coordinan con redes de monitoreo locales para descentralizar la información, explicó la CEO Seismic AI.

Actualmente, la infraestructura tecnológica de soporte cuenta con decenas de estaciones sísmicas distribuidas en zonas de alta actividad desde Chiapas hasta Jalisco, con expansiones recientes hacia la península de Baja California.

La especialista agregó que estas innovaciones no buscan sustituir a los sistemas oficiales de alerta pública, sino actuar como un complemento proactivo de seguridad interna.

Al transformar los segundos de anticipación en acciones preventivas automáticas, la tecnología se posiciona como el nuevo estándar para mitigar el impacto de los terremotos en las grandes urbes.

Uno de estos sistemas es la App Shake Watch, desarrollada por Seismic AI, que opera a través de la combinación de una red sísmica propia, con algoritmos de inteligencia artificial, que emite información al usuario, vía teléfono celular.