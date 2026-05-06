Hallan culpable al luchador Cuatrero por violencia familiar en CDMX

Luego de un largo proceso, el reconocido luchador profesional dentro de la Lucha libre, Rogelio Reyes, mejor conocido como Cuatrero presuntamente fue encontrado culpable por un juez de la Ciudad de México por el delito de violencia familiar en contra de su expareja, la también luchadora Stephanie Vaquer.

Luchador Cuatrero

Su pareja sentimental en ese momento, Stephanie Vaquer, lo denunció por violencia doméstica e intento de feminicidio, detalló que él la estranguló, la aventó contra una paded en una discusión.

Detenido en 2023

Cuatrero fue detenido en 2023 tras una actuación en Aguascalientes, trasladado a la CDMX y a partir de ahí vino la investigación que derivó en la condena.

La audiencia para definir la pena que recibirá podría llevarse a cabo el próximo martes 12 de mayo de 2026.

¿Quién es Cuatrero?

Cuatrero forma parte de la dinastía de los Dinamita, es hijo del legendario Cien Caras y sobrino de Máscara Año 2000 y Universo 2000.

Por años se volvió una de las caras más fuertes de la llamada “Nueva Generación Dinamita”, este grupo estaba integrado por el mismo Cuatrero y sus hermanos Sansón y Forastero.

Entre sus logros estuvieron campeonatos de tercias y el Campeonato Mundial Medio Histórico de la NWA.

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