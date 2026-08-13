Tigresa rescatada en Iztapalapa queda bajo resguardo de la Profepa

Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, trasladaron y entregaron de manera oficial a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a la cría hembra de tigre de bengala blanco rescatada en Iztapalapa.

El ejemplar silvestre fue resguardado previamente el pasado 11 de agosto, en las inmediaciones de la colonia Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa.

El traslado de la felina se realizó hacia las instalaciones de la dependencia federal, ubicadas en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde quedó bajo resguardo para los efectos legales conducentes.

Foto: SSC

La dependencia de seguridad capitalina detalló que todo el proceso operativo se ejecutó bajo estrictos protocolos de manejo. Además, se contó en todo momento con el acompañamiento de un médico veterinario especialista, quien garantizó la integridad física del ejemplar desde su salida de la sede de la BVA hasta su recepción formal en la entidad vecina.

Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas labores de conservación, exhortando a denunciar la posesión ilegal, el comercio o cualquier acto de maltrato hacia animales exóticos ante las instancias correspondientes.

El aseguramiento del ejemplar ocurrió cuando personal de la SSC realizaba su patrullaje habitual, cuando en el cruce de Patio de Maniobras de la Letra Q y Vialidad del Uno, fueron interceptados por un motociclista, quien les dijo que observó un tigre dentro de una camioneta estacionada metros más adelante.

Reproducir El aseguramiento del ejemplar estuvo a cargo de elementos de la SSC

Cuando los agentes se acercaron para verificar la situación, el chofer encendió la camioneta para evitar la revisión; sin embargo, le cerraron el paso y le ordenaron que mostrara los documentos que acreditaran que el ejemplar fue adquirido legalmente, pero no pudo hacerlo.

Los uniformados detuvieron al hombre de 30 años de edad, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se determine su situación legal y se inicie la investigación correspondiente.