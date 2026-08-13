Pobladores de Iztapalapa padecen falta de servicios

La falta de atención y acceso a los servicios públicos tiene una repercusión negativa en la calidad de vida de las personas que habitan en la Alcaldía Iztapalapa gobernada por Aleida Alavez Ruiz.

Así lo reconoció la demarcación en un diagnóstico que publicó este 2026 en la Gaceta Oficial, en donde agregó que las personas en situación de vulnerabilidad son las más afectadas.

Pobladores consultados coincidieron en que los servicios públicos son deficientes en Iztapalapa.

“Se necesita un poco más de limpieza, poder podar para que no haya conflicto con los animalitos que pueda haber porque como es una zona industrial puede llegar haber roedores o algo así, entonces, más que nada la limpieza y podar.

“En general en toda Iztapalapa creo que sólo se centran en el Centro lo que abarca 5 de mayo que es donde llega la delegación y en zonas más alejadas falta mucho mantenimiento”, consideró Miranda Romero, una vecina de la Avenida de las Culturas Prehispánicas.

También el servicio de recolección de basura deja mucho que desear, dijeron.

“Sí deja que desear ¿sabe por qué? porque si pasa en de los carritos, los chiquitos, le digo, oiga, venga por la basura. No, ahorita que venga el otro, porque si me la llevo, hay problemas. O sea, que venga un camión aquí, nunca, se lo llevan sólo los carritos chiquitos”, dijo una vecina de la Avenida Año de Juárez quien prefirió el anonimato.

En un recorrido se observó que en calles de Iztapalapa se observan basureros callejeros, banquetas en mal estado, espacios públicos y áreas verdes con falta de mantenimiento, juegos infantiles dañados, entre otras necesidades.

En su diagnóstico, la demarcación reconoce que la desigualdad afecta a los habitantes.

“Ya que entre mayor es la desigualdad, menor es el acceso a los bienes y servicios públicos, es decir, hay una relación inversa donde las personas desprotegidas, vulnerables y discriminadas, encuentran mayores dificultades para acceder al conjunto de bienes y servicios públicos, y por ende, la desigualdad también define el acceso a la calidad, la eficiencia y la eficacia de los mismos”, reconoció la demarcación.

Iztapalapa registró una población de 1 millón 835 mil 486 personas en el último censo.

“La alcaldía Iztapalapa es la demarcación con más población en la Ciudad de México y la segunda más poblada a nivel municipal en todo el país; el crecimiento demográfico representa una dificultad para la óptima oferta de los servicios públicos”, agregó.

De ellos, 772 mil 584 personas están en situación de pobreza, es decir, alrededor del 42 por ciento.

Los pobladores padecen problemas de acceso a la salud, educación, entre otros. Además, de que las mujeres experimentan el trato discriminatorio en ámbitos educativos, laborales y culturales, tanto a nivel familiar como comunitario y social.

La existencia de la falta de atención a la infraestructura urbana específicamente en el mantenimiento del espacio público, la presencia de terrenos baldíos, calles oscuras y sin pavimento, han generado inseguridad, reconoció la alcaldía.

“Es una problemática que afecta a todas las personas, también lo es que las mujeres, niñas, niños y adolescentes, son los grupos más vulnerables. En consecuencia, se reduce la calidad de vida de las personas, residentes y que transitan en Iztapalapa”, agregó.

La alcaldía reconoció que se deben recuperar y atender espacios públicos como camellones, plazas, escuelas y edificios públicos, parques, jardines, alumbrado público, mantenimiento y sustitución de vialidades, mitigación de grietas, entre otros.

“Con el fin de reducir el rezago existente en la atención de los servicios urbanos, y con ello revertir el deterioro de la imagen urbana, además de incrementar la oferta de acciones y servicios públicos en beneficio de los grupos vulnerables y el fortalecimiento de la economía local”, señaló.