Resalta Partido Verde apoyo de la Guardia Nacional en tareas de inspección y conservación ambiental

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció la labor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante el periodo de anidación de la tortuga golfina —comprendido entre los meses de abril y noviembre— en el marco de la ejecución del Programa de Conservación de la Tortuga Marina del Ayuntamiento de Los Cabos. Ante este despliegue, la fuerza política destacó la relevancia de la reforma impulsada por su bancada para incorporar activamente a la Guardia Nacional en las labores institucionales de vigilancia, inspección y protección de los ecosistemas del país.

Desde la perspectiva del instituto político, la participación de las fuerzas de seguridad pública en materia ambiental permite robustecer el monitoreo en territorio, optimizar la capacidad de respuesta y facilitar la intervención oportuna en situaciones de riesgo para la flora y la fauna. El Partido Verde enfatizó que salvaguardar el equilibrio ecológico resulta indispensable para garantizar el bienestar de la población, por lo que respaldó la presencia del cuerpo federal en las zonas costeras a fin de reducir de manera sustancial las amenazas durante la etapa de desove de la tortuga golfina y favorecer la conservación de la especie.

Asimismo, la representación partidista subrayó que la colaboración entre la Profepa y las instituciones de seguridad fortalece el marco de protección de las áreas naturales protegidas y promueve una vigilancia permanente en los puntos de mayor vulnerabilidad. El instituto político concluyó que disponer de una presencia institucional más amplia y con mayor capacidad operativa en los ecosistemas representa un avance estratégico para consolidar la política ambiental del país y asegurar la preservación de las especies en peligro.