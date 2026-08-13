Presentan “cosechas tempranas” de clúster universitario en Álvaro Obregón

A casi dos años de su arranque, el Clúster Universitario de Alto Nivel de Álvaro Obregón, iniciativa que conecta a universidades, centros de investigación, iniciativa privada y gobierno para crear el ecosistema de innovación en la Ciudad de México, presentó los primeros resultados de su “cosecha temprana”.

Se trata de la creación de una red de investigación universitaria, un repositorio especializado con 98 materiales científicos y un modelo de diagnóstico comunitario a cargo del Think Tank de Atención Primaria de Salud, que encabeza la Universidad de la Salud (UNISA) y la alcaldía Álvaro Obregón que lidera Javier López Casarín.

Según el director general de la Universidad de la Salud (UNISA), el doctor Antonio Morales Gómez, el modelo de diagnóstico comunitario determinó que siete colonias de Álvaro Obregón ya cuentan con un diagnóstico territorial, que permitirá implementar acciones específicas de atención para las problemáticas concretas que tienen esas comunidades: Tolteca, El Bosque, Jalalpa, Belén de las Flores, El Capulín, Árbol del Conocimiento y La Conchita.

Con esto, estamos fortaleciendo este modelo que planteamos en el inicio del Clúster Universitario y que nosotros como alcaldía estamos implementando”, dijo el alcalde, quien calificó los resultados como “un éxito”.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Es un modelo que estamos impulsando de gobernanza totalmente diferente, hacer ver que Álvaro Obregón, que es un reflejo de las grandes que presenta nuestro país, en este caso, nuestra ciudad, se ve reflejado en los profundos contrastes que llegan a nuestra alcaldía”, agregó desde el Centro Cultural San Ángel.

Según el alcalde, el clúster ya cuenta con 11 “think tanks” (tanque de ideas), con el apoyo de distintas dependencias gubernamentales y más de 30 universidades, la mayoría de ellas ubicadas dentro o alrededor de la Álvaro Obregón.

Este no es el primer resultado del clúster, recordó el alcalde, quien señaló el proyecto del MXAO-1, un microsatélite de observación de la tierra que fue puesto en órbita en noviembre.

Nos convertimos en la primera alcaldía en todo el continente en tener un microsatélite en órbita”, exclamó.

A la presentación de los resultados acudieron: