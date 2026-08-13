Capturan a 6 extorsionadores de repartidores por aplicación

Seis presuntos extorsionadores de repartidores por aplicación fueron detenidos en la alcaldía Benito Juárez, quienes previamente agredieron a un grupo de trabajadores que se reunieron para discutir algunas problemáticas que enfrentan como gremio.

Todo inició cuando monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur detectaron una concentración de personas en el cruce de las avenidas Extremadura y Patriotismo, en la colonia Insurgentes Mixcoac, por lo que notificaron al personal de campo.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuando un joven de 27 años se acercó a ellos para solicitarles su ayuda, pues cuando estaban en su reunión llegaron varios sujetos para amenazarlos y exigirles una cantidad de dinero para que pudieran trabajar en la zona.

Foto: SSC

Arribaron dos vehículos de los cuales descendieron varios sujetos y comenzaron a agredir e intimidar a los trabajadores, les indicaron que debían entregar una cantidad de dinero todos los días, si querían seguir realizando entregas en la zona; sin embargo, se desató una riña y uno de los agresores fingió tener una pistola y obligaron a un hombre a subir a un automóvil”, detalló la SSC.

Tras la denuncia presentada por el trabajador, se realizó un cerco virtual para ubicar a los agresores y poder detenerlos, quienes se encontraban en las cercanías, en el cruce de las avenidas Patriotismo y Holbein, en la colonia San Juan, de la misma alcaldía.

Los seis hombres de 21, 23, 25, 31, 32 y 39 años fueron reconocidos por los afectados, también les aseguraron siete teléfonos celulares y un aparato electrónico tipo teaser.

Foto: SSC

Además, los agentes de la SSC aseguraron un vehículo color rosa con blanco tipo taxi y otro color gris, todas las personas detenidas y objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público quien determinará su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.