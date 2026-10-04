Ejecutan a hombre y lesionan a dos mujeres en Calzada Las Águilas

Un hombre fue asesinado y dos mujeres resultaron lesionadas luego de un ataque directo ocurrido en Calzada Las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Policías atendieron el reporte sobre un hombre que perdió la vida tras un ataque directo con arma de fuego cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la Calzada de las Águilas, colonia Las Haciendas.

Dos mujeres también resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, indicó la dependencia en una ficha informativa.

El área se acordonó para el arribo de los servicios periciales y se dio aviso al agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las investigaciones.

La SSC informó que realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia para ubicar y localizar a los posibles responsables, quienes, de acuerdo con los primeros reportes, habrían huido a bordo de una motocicleta.

Desarticulan red de robo de motos en CDMX

Por Marco Nájera

Días atrás, operativos conjuntos de fuerzas federales y capitalinas permitieron el cumplimiento de tres órdenes de cateo en inmuebles vinculados al almacenamiento de motocicletas robadas y narcomenudeo.

La acción dejó un saldo de dos detenidos, armas de fuego cortas y largas, así como diversas dosis de droga decomisada, así lo informó el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), ejecutó las diligencias de manera simultánea en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Las investigaciones de inteligencia establecieron que los implicados operaban al oriente de la capital, utilizando la intimidación verbal, física y armas de fuego para despojar a los ciudadanos de sus unidades.

En la calle Lobela, colonia La Draga, en Tláhuac, los uniformados aseguraron una placa de circulación y una etiqueta adhesiva de motocicleta con reporte de robo vigente, 11 dosis de piedra, nueve de metanfetamina, una réplica de arma de fuego y detuvieron a un hombre de 44 años.

Mientras que en Iztapalapa, en la calle Río Consulado, colonia Puente Blanco, se confiscaron un par de placas del Estado de México con reporte de robo y tres kilogramos de aparente marihuana. En el lugar fue aprehendido un sujeto de 24 años.

Asimismo, en la Gustavo A. Madero, en Avenida 553, colonia San Juan de Aragón, las autoridades incautaron un arma larga, un arma corta, 40 cartuchos útiles y 500 gramos de hierba a granel similar a la marihuana.

Los domicilios intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las indagatorias correspondientes. En tanto, los dos aprehendidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.