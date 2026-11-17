Solo 37 mil de los 273 mil niños, de entre cero y tres años que habitan en la capital del país, reciben educación inicial, lo que representa una cobertura de solo el 13 por ciento, de los cuales únicamente 12 mil son atendidos directamente por instancias gubernamentales, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Para revertir este déficit, el gobierno de la Ciudad de México dio detalles sobre la iniciativa de reforma constitucional orientada a reconocer la educación inicial como obligatoria, pública y gratuita, por lo que se plantea multiplicar por seis los espacios de atención rumbo al 2030 mediante una inversión de 12 mil millones de pesos en materia de cuidados.

Actualmente, la administración local opera o construye 34 centros de educación inicial para atender a menores desde los 45 días de nacidos hasta su ingreso al jardín de niños. Al encabezar la presentación de esta política pública, la mandataria capitalina reiteró la urgencia de erradicar la desigualdad desde el nacimiento y evitar que la atención temprana aún sea un privilegio exclusivo de quienes pueden costear estancias privadas.

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La educación comienza con la vida. Nuestra convicción es que ninguna niña o niño tenga que esperar a cumplir 3, 4 o 5 años para que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar educación, cuidados y oportunidades de desarrollo”, afirmó Brugada Molina.

La propuesta plantea integrar la educación inicial como el primer eslabón del sistema educativo obligatorio, a la par del preescolar, primaria y secundaria. Con ello, se busca garantizar una red progresiva de servicios que, de acuerdo con las estimaciones oficiales, permitirá alcanzar la universalidad en un plazo de 20 a 25 años.

Durante el anuncio, en el que participaron las secretarías de Bienestar e Igualdad Social y de Educación, así como el DIF capitalino, se destacó que durante los primeros mil días de vida el cerebro humano forma más de un millón de conexiones neuronales por segundo, etapa decisiva para el desarrollo cognitivo y emocional.

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Asimismo, las autoridades señalaron que la estrategia representa una triple transformación: asegura los derechos de la infancia mediante atención pedagógica, nutricional y de salud; libera de cargas de cuidado no remunerado a las mujeres, para impulsar su autonomía económica y combate la pobreza familiar al reducir gastos del hogar.

El presente año operará como etapa de transición para capacitar al personal educativo, implementar nuevos modelos pedagógicos y duplicar la capacidad de atención en el corto plazo.