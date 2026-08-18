Pese a fallas y multas, adjudican Ecobici por 10 años a 5M2; activistas critican

La empresa 5M2, S.A. de C.V., que obtuvo este martes el fallo a favor en la nueva licitación para operar Ecobici durante 10 años, ya fue penalizada por fallas e incumplimientos en el servicio durante su primera etapa al frente del sistema de bicicletas públicas.

En 2025, el consorcio 5M2-BKT fue penalizado con unos 18.5 millones de pesos por incumplimientos en el servicio.

En un comunicado, activistas lamentaron que una empresa vinculada con esas sanciones obtuviera un nuevo contrato por más de 2 mil 445 millones de pesos.

“Desde que emitieron la licitación parecía que ya sabían para quién era. Después aplazaron el fallo con el argumento de que necesitaban revisar minuciosamente las propuestas y al día siguiente resulta ganadora 5M2. La ciudadanía merece una explicación”, consideró Juan Caballero, de la Asociación Movilidad Sustentable.

La Licitación Pública Internacional LPI-30001062-001-2026, denominada “Servicio Integral del Sistema de Transporte en Bicicleta Pública de la Ciudad de México”, contempla trabajos previos, transición, implementación de bicicletas, implementación de cicloestaciones, operación y mantenimiento.

La convocatoria establece que el servicio comenzará a partir del día siguiente de la adjudicación y concluirá el 31 de julio de 2036.

La convocatoria original muestra además la rapidez del procedimiento: las bases, con un costo de 100 mil pesos, estuvieron disponibles los días 7, 8 y 9 de agosto; la junta de aclaraciones se fijó para el 11; la presentación y apertura de propuestas, para el 14, y el fallo, inicialmente, para el 17 de agosto, agregaron.

Este último fue aplazado un día para realizar una revisión minuciosa de las propuestas, según informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El contrato contempla además la expansión de Ecobici y, de acuerdo con la documentación del proyecto, la incorporación de 600 muebles con aprovechamiento publicitario.

“No solo están entregando la operación de las bicicletas y estaciones durante casi 10 años; también hay un componente publicitario de enormes dimensiones que estará instalado en el espacio público. La autoridad tiene que explicar cómo garantizará que esos tótems sean seguros”, consideró a través del comunicado Juan Pérez, otro activista.

En 2025 trascendieron reportes de la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable que mostraban que el consorcio 5M2-BKT acumuló penalizaciones durante 2023, 2024 y enero de 2025 por incumplimientos en niveles de servicio.

Los montos incluidos en las tablas proporcionadas en los reportes sumaron 18 millones 558 mil 803.53 pesos.

Victoria Moreno, de BiciCDMX, indicó que usuarios han documentado problemas recurrentes durante la operación de 5M2-BKT, entre ellos falta de bicicletas, unidades fuera de servicio y estaciones sin disponibilidad.