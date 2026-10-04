Avanzan las utopías, la apuesta de revolución urbana de Brugada

Durante la presente administración se han inaugurado ocho Utopías en la CDMX y para diciembre próximo habrá 12 en total funcionamiento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha expresado que un componente fundamental de estos complejos es el sistema de cuidados, así como el acceso universal a la salud, el deporte y las manifestaciones culturales.

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria capitalina detalló que las Utopías representan cuatro revoluciones urbanas fundamentales: la revolución de los cuidados, la del urbanismo social que implica servicios gratuitos, la del urbanismo de proximidad al acercar la atención pública directamente a la gente y el urbanismo sostenible mediante la siembra de árboles y la cosecha de agua de lluvia.

En lo que va de 2026, un millón 521 mil 364 personas han visitado los ocho centros inaugurados durante esta gestión: Utopía Mixiuhca, Ceylán, La Heroica, Cen Tlalli, Acatitla, Elena Poniatowska, Centli y México-Tenochtitlan.

La Utopía Mixiuhca dispone de nueve áreas especializadas. Especial

SERVICIOS DE SALUD

Todas las Utopías cuentan con atención médica integral y gratuita, siendo Mixiuhca y Cen Tlalli las que concentran la mayor cantidad de especialidades.

La Utopía Mixiuhca, situada en la alcaldía Iztacalco y primera en ser inaugurada por Brugada, dispone de nueve áreas especializadas que incluyen consultorios de medicina general, odontología, ginecología, laboratorio clínico con estudios químico-sanguíneos, mastógrafo, terapia física y alberca de hidromasaje. Por su parte, la Utopía Cen Tlalli, en Magdalena Contreras, ofrece servicios de odontología, ginecología, pediatría, nutrición, laboratorio clínico y rehabilitación física con alberca de hidroterapia y áreas de terapia sensorial.

La Utopía La Heróica cuenta con el Centro de Día para adultos mayores y el área Siempre Vivas. Especial

SISTEMA DE CUIDADOS

En materia de cuidados, la infraestructura dispone de casas de medio día para adultos mayores, guarderías, lavanderías y comedores comunitarios, con dimensiones adaptadas a cada sitio para reducir la carga de trabajo que asumen principalmente las mujeres.

En La Heroica, en Venustiano Carranza, opera la Casa de las infancias, una estancia infantil gratuita donde el personal cuida a niños pequeños mientras sus padres estudian o trabajan, el Centro de Día para adultos mayores y el área Siempre Vivas, donde mujeres víctimas de violencia reciben asesoría psicológica, jurídica y acceso al temazcal.

En Ceylán, en Azcapotzalco, se integra un Centro de Desarrollo Infantil, casa de día, comedor, lavandería, spa exclusivo para mujeres y temazcal.

En Acatitla, en Iztapalapa, se cuenta con estimulación temprana y salas para la enseñanza y apoyo a personas con discapacidad.

La oferta deportiva contempla albercas semiolímpicas. Especial

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

La oferta deportiva contempla albercas semiolímpicas, artes marciales, tenis, gimnasia, hockey y patinaje. Mixiuhca destaca por contar con un autódromo con pequeños carros de carreras, canchas de pádel, tenis y voleibol de playa; Elena Poniatowska, en Coyoacán, ofrece yoga, taichí, pilates y ping-pong; Ceylán cuenta con una pista de hielo gratuita para hockey y patinaje; mientras que México-Tenochtitlan, en Miguel Hidalgo, incorpora Simuladores deportivos interactivos con tecnología para distintas disciplinas, incluyendo simuladores de Fórmula 1.

La Utopía Elena Poniatowska ofrece yoga, taichí, pilates y ping-pong. Especial

LA AFLUENCIA

Según las cifras en el Segundo Informe de Gobierno, la Utopía Mixiuhca encabeza el volumen de usuarios con 955 mil 971 atenciones en 2026, registrando un promedio de 6 mil 548 personas diarias.

Le siguen la Utopía Ceylán, en Azcapotzalco, con 243 mil 657 atenciones (2 mil 277 diarias); La Heroica, en Venustiano Carranza, con 132 mil 052 (mil 591 diarias); Acatitla, en Iztapalapa, con 89 mil 466 (2 mil 631 diarias); Cen-Tlalli, en Magdalena Contreras, con 59 mil 447 (mil 238 diarias); Centli, en Tlalpan, con 22 mil 333 (mil 117 diarias); Elena Poniatowska, en Coyoacán, con 16 mil 138 (2 mil 690 diarias), y la Utopía México-Tenochtitlan, en Miguel Hidalgo, donde se brinda un promedio diario de mil 150 atenciones.