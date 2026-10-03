Lluvia vespertina golpea con intensidad el sur y poniente de CDMX

La lluvia de este sábado encharcó vialidades en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

La lluvia se acumuló más en la zona surponiente de la capital.

Para las 20:00 horas, en la estación ubicada en la Carretera Picacho Ajusco, al cruce con Periférico Sur, en Tlalpan, se habían acumulado 22 milímetros de lluvia, equivalentes a 22 litros por metro cuadrado.

En las colonias Olivar de los Padres y Ampliación Alpes, en Álvaro Obregón, eran 21.50 milímetros.

Se encharcaron vialidades como Xola, Ignacio Zaragoza, Viaducto, Marina Nacional, entre otras.

También se reportaron encharcamientos en la zona de El Yaqui, en Cuajimalpa.

La lluvia provocó marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 12 y A del Metro.

Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Amarilla por lluvia en las 16 alcaldías.