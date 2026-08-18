Semovi adjudica a 5M2 la operación de Ecobici por un periodo de 10 años

La empresa 5M2, S.A. de C.V. ganó la licitación para operar el sistema Ecobici de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La empresa operará durante 10 años el servicio de bicicletas públicas y tendrá derecho a explotar espacios de publicidad exterior.

La Semovi dio a conocer el resultado del fallo esta tarde.

“El resultado de la Licitación Pública Internacional LPI-30001062-001-2026 Servicio Integral del Sistema de Transporte en Bicicleta Pública de la Ciudad de México, se determinó la adjudicación a favor de 5M2, S.A. de C.V.”, indicó.

La dependencia aseguró que la empresa acreditó los requisitos.

“Al acreditar que su propuesta cumplió con la totalidad de los requisitos, especificaciones técnicas, condiciones y demás elementos establecidos en las bases de licitación, con lo que se da por concluido el procedimiento”, señaló.

Y afirmó que el procedimiento se llevó a cabo conforme a la ley.

“La determinación se llevó a cabo con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y eficiencia, garantizando que la evaluación de las propuestas se realizó conforme a los criterios previamente establecidos y en igualdad de condiciones para las empresas participantes”, señaló.

Anteriormente, el servicio también era ofrecido por 5M2, pero en asociación con la empresa BKT.

5M2 es una empresa que también ha explotado espacios de publicidad exterior en sistemas de transporte público como Metrobús.