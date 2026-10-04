CDMX encabeza fraude a nivel nacional

La capital del país registró un incremento generalizado en sus principales indicadores de criminalidad entre 2024 y 2025, posicionándose como una de las entidades con mayor repunte en la materia a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, elaborada por el Inegi.

Dentro de este panorama de deterioro en la seguridad local, el delito con mayor alza y que coloca a la Ciudad de México a la cabeza de todo el país es el fraude.

Durante 2025, la tasa de incidencia delictiva total en la Ciudad de México experimentó un repunte significativo al pasar de 54 mil 473 a 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes, impactando de forma directa a la ciudadanía.

En este sentido, la tasa de víctimas de delitos en personas de 18 años y más aumentó de 30 mil 804 a 34 mil 930 afectados por cada 100 mil habitantes de un año a otro, lo que representa un incremento estadísticamente relevante.

CONCENTRACIÓN

Aunque el documento oficial de la Envipe no detalla el comportamiento individual de delitos específicos como el robo, el fraude o las extorsiones, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que son precisamente estas conductas las que impulsan la estadística al alza.

De acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común con corte a agosto de 2026, en toda la República se registran más de 18 mil casos de fraude; de ese total, 15 mil 53 se cometieron en la capital del país.

La magnitud de la cifra destaca al compararla con la segunda entidad con mayor comisión de este delito, el Estado de México, que reportó 10 mil casos.

Asimismo, el reporte contabiliza 2 mil 676 carpetas de investigación por el delito de despojo en la metrópoli.

En el caso del fraude, la incidencia ha mostrado un aumento progresivo mes con mes en la capital: en junio la cifra alcanzó los 2 mil 053 casos y en agosto se registraron 2 mil 20, concentrando en el segundo semestre del año una parte sustancial de las denuncias anuales.

RESPUESTA INSTITUCIONAL

En tanto, durante la presentación del Informe Mensual de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se dieron a conocer los avances del Plan de Política Criminal con corte al 15 de septiembre de 2026.

Al respecto, la fiscal Bertha Alcalde detalló que, al comparar el periodo de enero a septiembre de 2024 frente al mismo lapso de 2026, la institución registró un incremento en las acciones de combate al delito.

En materia de extorsión, se reportó un aumento de 38.7% en detenciones y judicializaciones.

En tanto, las intervenciones por robo a casa habitación crecieron 49.7%, las aprehensiones y vinculaciones a proceso por robo de vehículo subieron 25.4%, y en el delito de violación el incremento en las acciones judiciales alcanzó 20.8%.