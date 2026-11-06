Se disparan 52% precios de vivienda... y la compra es imposible para la mayoría

En los últimos siete años, el precio promedio de la vivienda en la Ciudad de México registró un incremento de 52%, abriendo una brecha socioeconómica que margina del mercado inmobiliario a la mayoría de los habitantes de la capital, alertó la plataforma de analítica Monopolio.

La firma detalló que, mientras en 2019 el costo promedio de un inmueble residencial era de 2.19 millones de pesos, para 2025 escaló a 3.09 millones y durante el primer semestre de 2026 alcanzó los 3.34 millones de pesos.

La cifra contrasta con la capacidad real de compra de la población capitalina, cuyo poder de adquisición promedio se ubica en 940 mil pesos.

De acuerdo con el estudio, para adquirir un departamento al valor promedio actual un comprador requiere ingresos mínimos de 97 mil pesos mensuales, mientras que la oferta de vivienda social o asequible ha quedado anulada.

“Hoy encontrar vivienda de menos de 1.3 millones de pesos en la Ciudad de México es imposible”, sostuvo Marisol Becerra, directora de Estrategia de Datos y Consultoría en Monopolio.

A la distorsión de precios se suma el desinterés de desarrolladores e instituciones bancarias por edificar e incentivar el segmento asequible, priorizando proyectos residenciales y residenciales plus con valores de entre tres y más de cinco millones de pesos.

Esta dinámica provocó que el financiamiento para adquisición de vivienda cayera 15% en 2026: en el primer semestre se comercializaron 10 mil 466 inmuebles, frente a los 12 mil 300 desplazados en el mismo lapso de 2025.

¿Por qué se están vendiendo menos viviendas nuevas? Porque la mayoría de ellas están en segmentos altos por arriba de los cuatro o cinco millones de pesos y hay menos compradores para esa vivienda.”

Agregó que las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc concentran 35% de los créditos, aunque el costo del metro cuadrado cotiza muy por encima de las coberturas bancarias: en Benito Juárez se ubica en 72 mil pesos frente a un crédito promedio de 54 mil, mientras que en Cuauhtémoc alcanza los 90 mil pesos contra un préstamo de 53 mil pesos.

EN LA RENTA

En el mercado de arrendamiento el panorama no presenta mejoría, pues las rentas se elevan a una tasa de 8.5% en demarcaciones céntricas como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, rebasando el nivel inflacionario de 3.4%.

Actualmente, 27% de los hogares en la capital habitan bajo esquema de alquiler.

“La renta seguirá ganando terreno, 27% de las viviendas ya se rentan y la renta pues va a subir más, siguen subiendo los precios por arriba de la inflación”, indicó.