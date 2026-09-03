CDMX duplica presupuesto para construcción de vivienda

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que, durante su administración se ha duplicado el presupuesto para construcción de vivienda al pasar de 4,500 millones de pesos a nueve mil.

Durante la entrega de viviendas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) en Santo Domingo 314, en la colonia Petrolera, Azcapotzalco, la mandataria capitalina detalló que para finalizar el segundo año de su gestión la meta es llegar a 10 mil viviendas.

Clara Brugada entregó 59 viviendas del INVI en Azcapotzalco

"Esto significa que la población pueda tener su vivienda a un precio accesible y con todas las comodidades", expresó.

En ese sentido, el gobierno de la capital, explicó tiene el objetivo de construir viviendas a menor precio y en menos tiempo. Al mismo tiempo explicó que los departamentos entregados este día tuvieron una inversión de aproximadamente 900 mil pesos.

Se trata de una inversión aproximada de 900 mil pesos por departamento.

Los beneficiarios tienen la ventaja de invertir el 20 por ciento de sus ingresos mensuales para pagar su nuevo hogar. Cabe destacar que, en este predio, ubicado en Azcapotzalco, se entregaron 59 departamentos, todos ellos con calentador solar y un tamaño promedio de 60 metros cuadrados.