Diputada local en CDMX presenta iniciativa de muerte digna

La diputada local del PT, Jeannete Guerrero, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de Ley de muerte digna que contempla permitir tanto la eutanasia como la asistencia médica para morir.

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La iniciativa propone que sea legal "la eutanasia mediante la administración directa por personal médico de los medicamentos correspondientes a solicitud expresa de la persona y la asistencia médica para morir, mediante la prescripción o suministro de los medicamentos para que sea la propia persona solicitante quien los administre".

La muerte asistida puede ser a través de suicidio asistido o eutanasia Canva

La iniciativa establece que solo podrán beneficiarse de esta ley "personas mayores de edad, con capacidad de adoptar decisiones, que formulen una solicitud personal, expresa, consciente, informada, inequívoca y reiterada y que enfrenten una enfermedad grave e incurable, crónica e imposibilitante que produzca sufrimiento físico o psíquico".

Además, se propone la creación de un Comité de Evaluación de la Asistencia Médica para una Muerte Digna "de carácter multidisciplinario que permita revisar controversias, discrepancias y negativas, dar seguimiento a los procedimientos y fortalecer las garantías de legalidad, seguridad, transparencia y respeto a los derechos humanos".

Ley Trasciende impulsan la eutanasia en México. Foto: Canva.

La iniciativa también reconoce la objeción de conciencia del personal de salud como un derecho de carácter individual "pero establece que ésta no podrá ser ejercida institucionalmente ni utilizarse para discriminar, impedir o retrasar injustificadamente la atención".