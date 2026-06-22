Cae sujeto acusado de robar auto con violencia en Cuajimalpa

Elementos del Sector Cuajimalpa y policías de la alcaldía detuvieron a un hombre por presunto robo con violencia de un auto en la colonia Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron sobre Avenida José María Castorena, a la altura del número 291, donde un hombre solicitó apoyo a policías que realizaban recorridos de seguridad en la zona.

De acuerdo con el reporte, Jesús, de 50 años, encargado de una empresa de seguridad, informó que mientras buscaba un domicilio a bordo de un vehículo Nissan Versa, un sujeto se le acercó y lo amagó con un arma de fuego que llevaba oculta entre su ropa.

El probable responsable, descrito con pants negro, sudadera azul y tenis negros, le exigió entregar la unidad, por lo que la víctima descendió del vehículo.

Al percatarse de los hechos, policías de Cuajimalpa iniciaron la persecución del vehículo, el cual fue abandonado en el cruce de Juárez y Castorena.

El presunto implicado continuó su huida a pie sobre José María Castorena.

A la altura de Tamaulipas y Castorena, los elementos lograron detener a Leonardo “N”, de 20 años, quien fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la intervención, los policías recuperaron un vehículo Nissan Versa color blanco, modelo 2017, con placas de circulación PWV04C.

El detenido fue trasladado a la Coordinación Territorial CUJ-1, donde se determinará su situación jurídica.