Policía de CDMX tira a motociclista en punto de revisión y así reaccionan las redes

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el operativo en un punto de revisión a motociclistas con el objetivo de prevenir el delito, en las imágenes se observa como uno de ellos que lleva a dos acompañantes y ninguno porta el casco de seguridad, este logra evadir la revisión. Atrás de él circula otro hombre en moto quien trata de evitar ser revisado y es alcanzado por un policía de la SSC quien lo derriba de la unidad, dejándolo tirado en el piso.

El video que provocó reacciones encontradas en redes sociales, algunos a favor y otros en contra del motociclista, fue retomado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quien detalló que el operativo se llevó a cabo el pasado 2 de marzo en Pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.

Aclaró que en el punto de revisión los policías realizaban labores de prevención del delito, “durante dichas labores, varios conductores trataron de evitar la revisión de las unidades, aceleraron la marcha y algunos de ellos no portaban casco de protección”

Detalló al marcarle el alto al conductor de una motocicleta que circulaba a alta velocidad, intentó evadir y golpeó a un uniformado, quien, al verse en riesgo, repelió el golpe lo que provocó que fuera derribado.

Al ver que el motociclista no presentaba lesiones y además no contaba con la documentación que acreditara la propiedad de la moto, así como no llevar el casco de seguridad reglamentario, la unidad fue trasladada a un depósito vehicular.

Será el personal de la Dirección General de Asuntos Internos quien integre la carpeta de investigación para identificar a los policías y que se presenten a rendir su declaración para poder determinar su actuación policial.

Así los comentarios en redes:

No sé si sea protocolo, pero considero que es una acción apropiada ante una desobediencia a la indicación de un alto de un oficial de policía ante una evidente falta al reglamento de tránsito por no portar casco

¿Y sino como los detienen? ¿Con poncha llantas? ¿O perseguirlos por toda la ciudad y poner en peligro a los demás ciudadanos?

Sanción al motoneto si incumplió algun reglamento, pero a los policías de cagada les toca una denuncia por evidente abuso de autoridad y hasta intento de homicidio por aventar al chamaco de un vehículo en movimiento.

El 90% de los asaltantes usan motos, duro contra ellos

Fue una Acción por evasión de órdenes policiaca. Obvio todas las revisiones y/o detenciones deben estás justificadas por oficio

Perfectamente detenido el motosimio, de otra manera se larga. Se le hizo la indicación y no la atendió.

No debe de hacer alusión a "escapar" con eso se chinga y la fuerza es fundamentada... Se pasó de verdura el poli, si; Pero no deben de burlar a la autoridad.

