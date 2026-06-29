Detienen a dos “motoratones” en la Venustiano Carranza

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos presuntos ladrones quienes viajaban en una motocicleta.

La dependencia informó en un comunicado que la detención ocurrió luego de una persecución.

Los oficiales atendieron el reporte de un robo en calles de la colonia Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza, y tras la persecución, detuvieron a los dos hombres señalados como posibles responsables.

“Los hechos ocurrieron, luego de que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, emitieron un reporte por la denuncia de un asalto en la calle Héroe de Nacozari y su esquina con Emiliano Zapata, donde se entrevistaron con un hombre de 32 años quien refirió que dos sujetos lo despojaron de sus pertenencias después de amedrentarlo con un objeto de punta.

“El denunciante refirió que los probables responsables escaparon en una motocicleta color gris con amarillo, por lo que, en una rápida respuesta, los uniformados se abocaron a su búsqueda, en coordinación con los monitoristas del C2 Centro que implementaron un cerco virtual y ubicaron el vehículo en tiempo real”, informó la SSC.

La moto en la que viajaban los sujetos detenidos Foto: Especial

Los presuntos responsables fueron alcanzados sobre la calle Nicolás Bravo donde, en apego a los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron un cúter y dinero en efectivo que fue reconocido por el afectado como de su propiedad y solicitó apoyo para presentar su denuncia formal, agregó.

Los oficiales detuvieron a los hombres de 49 y 43 años, les comunicaron sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público.

Tras generar un cruce de información, se supo que el detenido de 43 años, cuenta con cinco presentaciones ante el Ministerio Público, por los delitos de robo a transeúnte, lesiones dolosas y robo a negocio.