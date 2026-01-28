Detienen al abogado de El Lunares; La Unión Tepito

Arturo “N”, abogado de Óscar Andrés, El Lunares, líder de La Unión Tepito, fue detenido al estar relacionado con la desaparición de abogados de Lenin Canchola, líder de un grupo criminal antagónico.

En distintas acciones realizadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, también fue arrestado Mario “N”, uno de los colitigantes del despacho del abogado.

El mandamiento judicial que pesaba en su contra fue por el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de Ana Isabel Ruiz Rodríguez, Raziel Rafael Ruiz Escudero y Óscar Reyes Gómez, quienes fueron vistos por última vez tras salir al Reclusorio Oriente el 28 de mayo de 2025.

Aquel día Canchola fue declarado culpable y en junio de 2025, sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía de la CDMX realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia y datos de geolocalización, lo que permitió reconstruir la ruta seguida el día de los hechos y se identificó que Mario “N” y Arturo “N” registraron desplazamientos con dirección a la autopista México–Toluca, coincidentes en tiempo y trayecto con las víctimas.