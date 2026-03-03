Estallido en Álvaro Obregón durante abastecimiento de tanque de gas estacionario

Dos personas sufrieron quemaduras luego de un flamazo y estallido durante el abastecimiento de un tanque de gas estacionario.

Los lesionados fueron los trabajadores de la empresa distribuidora de gas L.P.

Dos trabajadores, de 51 y 26 años, de la empresa gasera fueron alcanzados por la llamarada y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada”, informó la alcaldía Álvaro Obregón.

Estallido en Álvaro Obregón. Especial

La deflagración ocurrió mientras desde una pipa de gas se abastecía el tanque de 300 kilogramos de una vivienda, agregaron los bomberos.

El siniestro ocurrió cerca de las 14:00 horas en un inmueble ubicado sobre Calzada de la Romería, en la colonia Colinas del Sur.

Asegura de la gasera se hará cargo de los daños

Estallido en Álvaro Obregón. Especial

Elementos de protección civil de la demarcación y bomberos atendieron la emergencia.

La propietaria del inmueble señaló que ella y un adulto mayor corrieron al escuchar la explosión y no resultaron lesionados”, agregó la demarcación.

Estallido en Álvaro Obregón. Especial

El fuego también afectó el interior del inmueble, agregaron los vulcanos.

La aseguradora de la gasera acudió al lugar para hacerse cargo de los daños en la casa-habitación derivados del incendio por deflagración, agregó la demarcación.

