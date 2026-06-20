Detienen a cuatro sujetos tras homicidio en bar de Garibaldi

Un hombre fue asesinado a balazos este sábado en las inmediaciones de un bar ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Horas después, policías capitalinos detuvieron a cuatro hombres que presuntamente estarían relacionados con la agresión.

La persona fue atacada a balazos en el exterior de un establecimiento localizado en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Foto: SSC

Tras recibir los disparos, el hombre corrió para intentar refugiarse dentro del bar; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas perdió la vida en el interior del inmueble.

Luego de tomar conocimiento de los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México iniciaron trabajos de investigación y revisaron imágenes de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico, con lo que lograron identificar a un grupo de sujetos que escapó a bordo de un automóvil gris.

Los uniformados dieron seguimiento al vehículo y observaron que posteriormente se estacionó nuevamente en la zona, acompañado por una motoneta y otro automóvil color azul.

Foto: SSC

Al realizar una revisión preventiva a sus ocupantes, los policías hallaron un arma de fuego corta y una bolsa con aproximadamente un kilogramo y medio de aparente marihuana.

Por estos hechos fueron detenidos cuatro hombres de 24, 36, 46 y 52 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los vehículos asegurados y los objetos decomisados.