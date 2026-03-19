Detienen a sujeto que robó 500 mil pesos en equipos dentales

Por el asalto a un transeúnte en la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto que también sería el responsable del robo a un consultorio dental, del que se sustrajeron equipos por un valor de medio millón de pesos.

La SSC informó que cuando sus agentes realizaban sus patrullajes habituales en esa colonia, cuando al circular por la calle Antonio M. Anza, un hombre les solicitó su ayuda, ya que fue despojado de sus pertenencias y el responsable corría metros adelante.

Rápidamente iniciaron la persecución del probable responsable y lo interceptaron al interior del parque Ramón López Velarde, en la misma colonia, donde le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le aseguraron la cantidad que el afectado reconoció como de su propiedad”.

Por ese motivo, el hombre de 26 años fue detenido, le informaron sus derechos, junto con lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Robo a consultorio dental

Previo a su detención, la SSC realizaba investigaciones por un robo cometido dentro de un consultorio dental, del que se sustrajo diversos equipos; el atraco se cometió el 16 de marzo en la calle San Luis Potosí, de la colonia Roma Norte.

El dentista afectado explicó a los policías que, al revisar las instalaciones, se percató que faltaba material, equipo especializado, piezas de joyería y facturas de automóviles, con un valor aproximado de 500 mil pesos.

Ante esta situación, el personal operativo obtuvo las características físicas y de vestimenta del probable responsable mediante una cámara de vigilancia de un circuito cerrado, por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes, asimismo reforzaron la seguridad en la zona, mediante vigilancias fijas, móviles y discretas”, añadió la SSC.

Tras analizar las imágenes captadas por la cámara del consultorio, los policías se percataron que el detenido por el asalto al transeúnte coincide con la misma persona que robo el consultorio, por lo que se notificó a la autoridad judicial para integrar la información a la carpeta de investigación.

Además, al revisar los registros policíacos, se supo cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino en 2023 y 2025 por robo agravado, también pesa sobre él una orden de aprehensión emitida en febrero por el delito de robo agravado.

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