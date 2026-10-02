Comité 68 marcha hacia el Zócalo para conmemorar la masacre de Tlatelolco

Para conmemorar los 58 años de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, diversos contingentes marchan hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se realizará un mitin a cargo del Comité 68.

En la Plaza de las Tres Culturas se congregaron contingentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras escuelas, así como algunos grupos de personas encapuchadas y organizaciones sociales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías de esa dependencia custodiarán la movilización, en la que también habrá personas de Derechos Humanos de la SSC para vigilar los protocolos de actuación por parte de la policía.

La policía de la CDMX retiró varios objetos peligrosos a los manifestantes Foto: Especial

Los policías solo portan equipo de protección personal compuesto por escudo de acrílico, casco, rodilleras y coderas. Algunos de ellos llevan extintores para evitar posibles conatos de incendio, los cuales fueron llenados con la observación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, informó la SSC.

Previo al inicio de la marcha, en la estación Tlatelolco, de la Línea 3 del Metro, se registró un breve enfrentamiento entre policías capitalinos y un grupo de encapuchados, a quienes les retiraron algunos tubos, martillos y pirotecnia; sin embargo, no hubo ninguna persona detenida por estos hechos.

Reproducir En la Plaza de las Tres Culturas se congregaron contingentes Video: José Antonio García | Excélsior

Inician saqueos bloque negro

Durante los primeros minutos de la marcha se registraron destrozos en un edificio de oficinas, integrantes del conocido como bloque negro rompieron algunos vidrios, después de esa acción se incorporaron de nuevo al contingente principal.

Asimismo, consiguieron retirar una parte de la valla que protegía una tienda de autoservicio, de la cual comenzaron a sacar parte de la mercancía, misma que arrojaron a la multitud. Dicho comercio fue saqueado en la marcha del año pasado.

Aunque parecía que ya no causarían daños a la delegación del ISSSTE, después de romper los cristales, algunos encapuchados regresaron para prender fueron a un estante con varios archivos, aunque la rápida intervención del personal consiguió apagar las llamas con un extintor.