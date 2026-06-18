Despliega SSC Operativo De Seguridad En La Cdmx: Pablo Vázquez Camacho

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre el despliegue de un operativo integral de seguridad pública ejecutado por elementos de la SSC, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los miles de aficionados nacionales y extranjeros que se dieron cita en los principales puntos de la capital para disfrutar de las actividades derivadas el partido entre México y Corea, disputado en Guadalajara.

El titular de la policía capitalina reportó que, desde los primeros minutos de este día y siguiendo las instrucciones precisas de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, compañeras y compañeros policiales se desplegaron de manera estratégica en el Centro Histórico y diversas zonas turísticas de la demarcación.

El operativo brindó cobertura y acompañamiento a la multitud de asistentes que se congregaron en el FanFest instalado en el Zócalo capitalino, donde disfrutaron a través de pantallas gigantes del partido de la Selección Nacional de México contra su similar de Corea del Sur, así como en los distintos festivales futboleros organizados de manera paralela.

Vázquez Camacho precisó que la corporación a su cargo mantiene una vigilancia permanente ante los festejos que continúan desarrollándose en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Para garantizar la paz pública y prevenir incidentes, el secretario subrayó que las fuerzas de seguridad operan mediante un monitoreo constante apoyado por las cámaras de los Centros C2 y el C5 de la Ciudad de México, complementado con el trabajo de los policías desplegados en campo y el sobrevuelo de helicópteros del agrupamiento "Cóndores" en las zonas de mayor concentración.