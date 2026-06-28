Denuncian legisladores de Morena a diputados panistas por supuesto esquema fraudulento

Diputadas y diputados de Morena anunciaron que presentarán denuncias formales ante el Instituo Electoral de la Ciudad de México (IECM) contra el PAN por un supuesto esquema piramidal de venta de enseres domésticos disfrazado de programa social.

Los legisladores bautizaron el esquema como “RotoPAN”, que según consiste en vender enseres domésticos a precios de mercado pero disfrazados de subsidio, utilizando la imagen personal de legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.

"Este es el PAN. Son los mismos del Cartel Inmobiliario. El cargo que tengan, en el nivel que tengan, lo utilizan para buscar ganancias particulares. Este esquema los retrata de cuerpo entero, al lucrar con la necesidad de la gente" subrayó en conferencia el vocero de la bancada, el diputado Paulo García.

Los morenitas señalaron a los diputados panistas identificados como Daniela Álvarez Camacho, diputada por Tlalpan-Xochimilco, y Andrés Sánchez Miranda, diputado de representación proporcional, quienes según publican catálogos personalizados con su imagen y el logo del partido y del Congreso de la Ciudad, a precios superiores al precio base de la A.C.

Morena dijo que presentará las denuncias y dará seguimiento puntual a los procedimientos que se abran ante otras autoridades.

"Daniela y Andrés deben responder ante la ley pero primeramente ante las personas de las que se aprovecharon. Nuestras diputaciones no son para hacer negocio”; agregó García.