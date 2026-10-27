Dan 40 años de cárcel a sujetos por doble homicidio en Polanco CDMX

Dos hombres fueron sentenciados a 40 años de prisión cada uno por el homicidio calificado de Enrique Esnal Dubernard, de 72 años, quien fue condecorado al Mérito de Italia en 1994, y Alejandro Ballina Ortiz, de 49 años, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta en un inmueble de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Atzin “N” y Moisés “N” recibieron la sentencia condenatoria por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2024, cuando acudieron, junto con Ricardo “N”, a un domicilio de esa zona para sostener una reunión por motivos laborales con las dos víctimas.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, durante el encuentro ambos hombres fueron golpeados y estrangulados, agresiones que les provocaron la muerte.

El otro detenido Especial

Tres días después, el 23 de diciembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron los cuerpos dentro de una camioneta estacionada en el inmueble. El hallazgo ocurrió luego de que un familiar solicitara apoyo al perder comunicación con una de las víctimas.

Enrique Esnal Dubernard, de 72 años, fue localizado en el interior del vehículo, mientras que Alejandro Ballina Ortiz, de 49 años, se encontraba en la cajuela de la misma unidad.

Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron videograbaciones de cámaras del C5 y de sistemas particulares, además de realizar cruces de información digital y técnica.

Estas diligencias permitieron reconstruir los desplazamientos de los tres involucrados e identificar los vehículos utilizados, con lo que el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión en su contra.

Atzin “N” y Moisés “N” fueron detenidos el 10 de marzo de 2025 y vinculados a proceso cuatro días después.

En el caso de Ricardo “N”, las autoridades establecieron que se encontraba en Estados Unidos, por lo que gestionaron una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Tras ser detenido por autoridades migratorias estadounidenses, fue deportado a México y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR). Con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión en su contra el 10 de abril de 2026, en Matamoros.

Ricardo “N” permanece en prisión preventiva y está vinculado a proceso por estos mismos hechos; sin embargo, la Fiscalía precisó que debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal impuso a Atzin “N” y Moisés “N” una pena de 40 años de prisión a cada uno.

Asimismo, cada sentenciado deberá pagar 542 mil 850 pesos por concepto de indemnización por muerte, además de 6 mil 514.20 pesos por gastos funerarios.