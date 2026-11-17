La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su solidaridad para los familiares de la víctima de la explosión por acumulación de gas en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo y aseguró que la fiscalía continúa con los peritajes correspondientes, al mismo tiempo que anunció apoyo para los habitantes de las viviendas afectadas.

Destacó la pronta reacción de los cuerpos de emergencia para atender el siniestro y ayudar a las víctimas, "desde el primer momento acudieron todos los cuerpos de protección civil, de seguridad", expresó.

Asimismo, explicó que se ofreció un albergue temporal a los afectados, el cual fue rechazado por la familia.

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Añadió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizó los peritajes correspondientes, donde se confirmó que la causa fue una acumulación de gas.

Lo importante es apoyar a las familias que hoy están en una situación muy difícil. Así que el secretario de Vivienda ha acudido para iniciar el proceso, el apoyo del área de reconstrucción para la demolición de las viviendas que resultaron dañadas", dijo.

Además, la mandataria capitalina anunció que continuarán con los apoyos para los afectados, por lo que se realizará un análisis para determinar la manera adecuada de hacerlo.