Cuauhtémoc entrega segunda ministración de programas sociales

El gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por Alessandra Rojo de la Vega, continúa con la segunda ministración de sus programas sociales, con los que busca brindar apoyo económico y atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

En esta ocasión, 400 personas fueron beneficiadas mediante los programas “Chambéale con Amor” y “Apoyo económico en materia de salud para personas transexuales, transgénero e intersexuales”, dirigidos a atender necesidades económicas y de salud específicas.

En la explanada techada de la alcaldía se realizó la entrega de apoyos a 200 personas de la diversidad sexual que forman parte del programa destinado a personas transexuales, transgénero e intersexuales en situación de vulnerabilidad.

El programa contempla un apoyo de hasta 15 mil pesos durante el año para cubrir necesidades relacionadas con la salud, además de jornadas médicas para las personas beneficiarias. De acuerdo con la alcaldía, se trata del único programa social de su tipo en el país enfocado específicamente en la atención de la salud de esta población.

Posteriormente, otras 200 personas trabajadoras con dependientes económicos y bajos ingresos recibieron la segunda ministración de “Chambéale con Amor”, programa que contempla apoyos de hasta 10 mil pesos anuales, así como actividades de capacitación, salud mental y autocuidado.

Durante la entrega, Alessandra Rojo de la Vega destacó que estos programas buscan respaldar a quienes enfrentan condiciones económicas adversas o situaciones de vulnerabilidad, además de proporcionarles herramientas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

“Para salir adelante no hay mejor herramienta que una oportunidad. Porque cuando la gente quiere chambear, el gobierno tiene que encontrar el cómo sí”, afirmó la alcaldesa.

Con esta segunda entrega, la Alcaldía Cuauhtémoc da continuidad a la distribución de apoyos sociales destinados a atender necesidades económicas, laborales y de salud de distintos sectores de la población.