Alcaldía Cuauhtémoc abre unidad de atención y refugio para madres buscadoras

Al reunirse con 50 madres, padres y familias buscadoras, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, les presentó un plan de acción para acompañar sus procesos de búsqueda y anunció la instalación de una Unidad de Atención y Acompañamiento para facilitarles hospedaje durante sus visitas a la Ciudad de México.

“Ninguna debería aprender a recorrer fiscalías, hospitales, calles, terrenos; ninguna debería tener que pegar una fotografía en un poste preguntando si alguien ha visto a la persona que más ama. Ninguna debería tener que luchar, además de todo lo que viven, para conseguir que una autoridad les escuche”, dijo la alcaldesa.

Y explicó que la nueva unidad, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social, contará con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para ofrecer asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, orientación social y canalización a las instituciones competentes para la atención de cada caso.

En la reunión estuvieron Gustavo Hernández Hernández, Adriana Margarita Lozano Aceves, Virginia Ponce Rodríguez, Inocencia González Mondragón, Janeth Alejandra Adame Cabrera y Patrick Raymond Callahan Orozco, quienes hablaron de la búsqueda de sus seres queridos y de los obstáculos que han enfrentado ante distintas instituciones.

La unidad contará con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para ofrecer asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, orientación social y canalización a las instituciones competentes para la atención de cada caso.

“No les puedo prometer lo que jurídicamente no está en nuestras manos, pero tampoco voy a esconderme detrás de las facultades de una alcaldía para decirles: ‘Eso no nos toca’. Porque cuando una persona necesita ayuda, nuestra primera pregunta como gobierno no puede ser si nos corresponde o no nos corresponde. Tiene que ser cómo sí podemos ayudar”, dijo la alcaldesa.

Durante el encuentro, las familias gritaron consignas y colocaron fichas de búsqueda en las paredes del hasta entonces Salón de Cabildos, que ahora se llama “Madres Buscadoras”, en reconocimiento a quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.