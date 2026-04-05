Cuajimalpa reporta saldo blanco durante celebraciones de Semana Santa

La alcaldía Cuajimalpa reportó saldo blanco durante las celebraciones de Semana Santa, tras implementar un operativo de seguridad reforzado en accesos, zonas de alta afluencia y puntos estratégicos del territorio.

El dispositivo se realizó en coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal, con el objetivo de prevenir incidentes, mantener el orden y garantizar la seguridad de visitantes y vecinos.

A través de redes sociales, el alcalde Carlos Orvañanos Rea destacó que el operativo fue “sólido y permanente” y subrayó que en Cuajimalpa “se resuelve con seguridad, presencia y coordinación”.

Del jueves santo al domingo de resurrección, Cuajimalpa recibió a más de 5 millones de visitantes, consolidándose como la segunda alcaldía, después de Iztapalapa, con mayor afluencia durante las celebraciones religiosas en la capital.

Las actividades se desarrollaron en pueblos originarios como San Pedro Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa y San Mateo Tlaltenango, donde se mantienen tradiciones con más de un siglo de antigüedad.

En particular, la representación de la Pasión de Cristo en San Pedro Cuajimalpa cumplió 113 años.

Durante el viacrucis en el centro de la alcaldía se desplegaron 220 elementos de apoyo Foto: Especial

Durante el viacrucis en el centro de la alcaldía se desplegaron 220 elementos de apoyo, integrados por 160 policías, 25 auxiliares de tránsito, 15 elementos de la Guardia Nacional, 10 de inteligencia y 10 de Protección Civil y paramédicos.

Además, se utilizaron nueve vehículos operativos para reforzar la vigilancia y la atención a la población.

Estos resultados se enmarcan en una tendencia positiva en materia de seguridad durante el gobierno de Carlos Orvañanos Rea, posicionando a la alcaldía como una de las más seguras de la ciudad, a través de su estrategia “Cuajimalpa Segura”.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cuajimalpa se ubicó en segundo lugar en percepción de seguridad durante el segundo y tercer trimestre de 2025, y en tercer lugar en el cuarto trimestre.

JCS