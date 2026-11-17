El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, le pidió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México incrementar 7.3 por ciento en el presupuesto del 2027, respecto al 2026, lo que representa cuatro mil 35.7 millones de pesos.

Detalló que el avance presupuestal de la alcaldía, con corte al 15 de noviembre, es de 82.5 por ciento y adelantó al 20 de diciembre estará ejercido el presupuesto restante.

Durante su administración se han repavimentado más de dos millones de metros cuadrados acumulados, se han intervenido 14 mercados, 12 escuelas, tres deportivos, dos albercas y 35 canchas.

El avance presupuestal de la alcaldía Coyoacán, con corte al 15 de noviembre, es de 82.5 por ciento Foto: Especial

Ante los diputados de la Comisión que preside la diputada morenista, Valentina Batres, Gutiérrez afirmó que rompió el récord de recaudación de los recursos autogenerados, que son los recursos propios que genera la alcaldía con sus servicios, en ese rubro hubo un crecimiento de 522 por ciento.

Recordó que en 2021 la alcaldía estaba en números rojos al recaudar 11 millones de pesos al año, pero en esta administración se logró un incremento que le dio a la alcaldía Coyoacán 72 millones de pesos más, que se han destinado a obras.