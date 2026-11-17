La alcaldía Coyoacán se ha consolidado como una de las demarcaciones con mayor eficiencia en el manejo del gasto público en la capital del país, al registrar un incremento histórico del 522% en la recaudación de recursos autogenerados y proyectar el cierre del ejercicio fiscal sin subejercicios.

Así lo informó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, donde presentó el balance financiero de su administración y planteó la propuesta de paquete económico para el ejercicio 2027.

Acompañado por su esposa, Rossy Romero, e integrantes de su gabinete, el titular de la demarcación detalló que en 2021 recibió una administración con números rojos y una captación anual de apenas 11 millones de pesos por concepto de ingresos propios. En contraste, al corte de 2026 la cifra ascendió a 72 millones de pesos, recursos que se han canalizado directamente al desarrollo de infraestructura urbana.

El alcalde Giovani Gutiérrez acompañado por su esposa Rossy Romero. Especial

Propuesta presupuestal para 2027 y eficiencia del gasto

En el marco de la mesa de trabajo, Gutiérrez Aguilar solicitó a las y los legisladores aprobar un aumento del 7.3% en el presupuesto de Coyoacán para el año 2027. De concretarse, la alcaldía contaría con un techo financiero total de 4 mil 35 millones de pesos, lo que representa 273.8 millones de pesos adicionales respecto a lo asignado en 2026.

El funcionario puntualizó que, con corte al 15 de noviembre, la demarcación registra un avance presupuestal del 82.5%, ubicándose en los primeros sitios de eficiencia en la capital, y aseguró que el porcentaje restante quedará debidamente ejercido a más tardar el 20 de diciembre.

Nos ubicamos en los primeros lugares del ranking de gasto eficiente, resultado de una administración que, desde el primer día, asumió el compromiso de gobernar con austeridad, transparencia y sin subejercicio, con una visión de largo plazo", afirmó el alcalde.

Inversión en obra pública e infraestructura

De acuerdo con el informe presentado ante el órgano legislativo, el gasto de inversión —destinado a obra pública, infraestructura y equipamiento— creció un 40% en 2026 en comparación con 2021.

Entre las principales acciones ejecutadas con el presupuesto público destacan:

Vialidades y espacios públicos: Más de 2 millones de metros cuadrados acumulados de repavimentación e implementación del programa social "Pintando Coyoacán".

Infraestructura educativa y comercial: Intervención y rehabilitación en 14 mercados públicos y 12 planteles escolares.

Deporte y salud: Remodelación de 3 deportivos, 2 albercas y 35 canchas, además de jornadas de atención médica preventiva como mastografías gratuitas.

Respaldo plural en el Congreso capitalino

Tras ser recibido en la escalinata del recinto por la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Olivia Garza de los Santos, el alcalde dialogó con representantes de diversas fuerzas políticas, quienes reconocieron los resultados financieros y operativos de la demarcación.

Durante sus intervenciones, el diputado Gerardo Villanueva (Morena) calificó la gestión en Coyoacán como "de lo mejor que tenemos en la Ciudad", mientras que el legislador Omar García (PRI) destacó los avances en materia de desarrollo social.

Por su parte, la diputada Lizzette Salgado (PAN) subrayó la recuperación del Parque Ecológico Huayamilpas y su lago, y la diputada Paty Urriza (MC) presentó diversas solicitudes de gestión ciudadana que el gobierno local se comprometió a atender.