CDMX: abrirán consulta ciudadana sobre iniciativa de 'Rentas justas'

El diputado local de Morena, Emilio Guijosa, dio a conocer que las mesas de diálogo para la revisión de la iniciativa de la Ley de Rentas Justas, que envió al Congreso local la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se llevarán a cabo del 6 al 20 de noviembre próximo y que los ciudadanos podrán enviar observaciones a la página https://www.congresocdmx.gob.mx/rentasjustas.

“Vamos a tener dos semanas para poderlas escuchar, para alguna propuesta, para alguna inquietud o para alguna opinión que llegasen a tener”, dijo el diputado durante La Chilanguera.

Recordó que la iniciativa surgió a partir del incremento constante de las rentas en la ciudad y de las recomendaciones de ONU-Hábitat en el sentido de que no se debe destinar más allá del 30% de los ingresos familiares al pago de la renta de una vivienda.

También recordó que en la ciudad 2 millones de personas rentan su vivienda, principalmente en las zonas centrales consolidadas, “y hasta un 50% de ingresos destinan a viviendas los hogares de menores recursos (...) ya no cumplimos con un tema de asequibilidad”.

Destacó que el incremento en las rentas está provocando el desplazamiento de las familias de sus colonias y la pérdida del arraigo comunitario.

Comentó que en el grupo parlamentario de Morena coinciden en que “la vivienda es un derecho y no un privilegio, por lo que acompañamos muy bien esta iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que crea un marco jurídico específico para la materia de rentas”.

Destacó que la iniciativa propone que haya contratos “con reglas claras, equilibrio y certeza jurídica para quien arrienda y para quien renta (...) esta iniciativa de ley busca procurar a ambas partes, tanto al arrendador como al arrendatario”.

Recordó que la iniciativa propone crear la Defensoría Inquilinaria, una “defensoría tanto para el arrendador como para la parte arrendataria”, además de crear un registro digital de contratos.