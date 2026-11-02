Skaters de Tláhuac acusan deterioro en pistas tras supuesta inversión millonaria

Al menos seis de los siete skateparks que existen en la alcaldía de Tláhuac, al sureste de la Ciudad de México, se encuentran en situación de abandono y presentan condiciones que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios más inexpertos, según integrantes de la comunidad skate.

“Desde hace varios años se ha buscado el apoyo para la remodelación de los siete parques que hay o construcción de otros espacios y la alcaldía se ha negado a darnos ese apoyo”, dijo a Excélsior el activista y promotor de la cultura skate en Tláhuac, Fernando Tola Méndez.

El colectivo de skaters de esta demarcación estima que hay alrededor de 300 patinadores afectados por la falta de lugares adecuados para practicar este deporte, sin contar a quienes dejaron de hacerlo por la falta de parques.

Esta situación impide a los más jóvenes prepararse para competencias o aspirar a competir en un torneo olímpico, dijo Uriel Gutiérrez Hernández, skater de la zona.

“No tenemos aquí en Tláhuac algún parque que vea funcional. Sí hay varios, pero no son lo que deberían de ser”, lamentó.

A diferencia del skatepark de Mixquic, que aún cuenta con infraestructura adecuada para patinar, los otros seis espacios públicos disponibles en la alcaldía sufren abandono por la presencia de basura y personas en situación de calle. Además, están inhabilitados para el deporte debido a las grietas y los encharcamientos en las pistas y rampas, mientras que su pintura se ha desvanecido con el paso de los años, dijeron varios usuarios.

Estos espacios son el skatepark bajo el puente Polvorín, las rampas de la Secundaria 46, las rampas de metal del CETIS 1, el espacio Las Ruinas, en Villa Centroamericana; el Bowl de Villas de los Trabajadores y Parque Solidaridad, donde supuestamente se invirtieron casi 10 millones de pesos apenas en 2023.

“Lo que nosotros queremos son espacios de calidad para poder practicar todos, para todos los niveles, de principiantes a expertos, también los que quieran prepararse para competencias internacionales lo puedan hacer”, agregó.

SIMULARON INVERSIÓN EN PARQUE SOLIDARIDAD

Excélsior visitó las instalaciones de Parque Solidaridad, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía de Tláhuac, donde encontró que las pistas de patinaje no se pueden utilizar porque están inundadas y cubiertas de basura. Además, el concreto presenta grietas y hay hoyos que impiden a los usuarios patinar.

Alexis, skater de 28 años, aseguró que empezó a patinar alrededor de los 16 y que, a sus 28 años, el espacio público sigue igual. Los deportistas prefieren improvisar en las superficies lisas que rodean la pista de patinaje porque, dijo, es fácil caer en un hoyo y lastimarse.

El skatepark de Solidaridad es uno de los mejor ubicados, dijo Tola Méndez, al señalar que las vías de transporte público permiten llegar fácilmente.

“Al skatepark aquí de concreto nos dijeron que nos esperaramos al segundo mandato de la alcaldesa Berenice (Hernández Calderón) para ver ese apoyo y al momento no hay ese apoyo”, denunció.

Irónicamente, al parque supuestamente se le hizo una inversión millonaria hace apenas tres años, según documentos oficiales y respuestas de la unidad de transparencia a las que este diario tuvo acceso.

De acuerdo con una actualización del Programa de Proyectos de Inversión que emitió la Secretaría de Administración y Finanzas en el primer trimestre de 2023, la alcaldía Tláhuac reportó un avance de casi el 100 por ciento en el proyecto con clave O23NR0132, por 10 millones de pesos, para la rehabilitación del Parque Solidaridad.

“Hubo una inversión de 10 millones de pesos aquí en el parque Solidaridad, que, según la Secretaría de Transparencia, fue para pintar el kiosko y pintar los andadores y pasillos, pues no es una cantidad que se vea reflejada”, dijo el activista.

Apenas en enero, la alcaldía Tláhuac inauguró el Gran Roller Park, de alrededor de mil 200 metros cuadrados, para las colonias La Nopalera, La Turba y Los Olivos. Sin embargo, este espacio está enfocado en los patinadores de rollers, dejando a un lado a los skaters.