Brugada invita a universitarios a registrarse para obtener beca de transporte

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a los jóvenes que estudian en universidades públicas a inscribirse en la beca de transporte que otorga el gobierno local, por mil 500 pesos bimestrales.

“Si eres universitario, si estudias en una escuela pública, tienes derecho a recibir mil 500 pesos bimestrales. Por cierto, va a aumentar el próximo año para que puedas continuar tus estudios, para que puedas concluirlos sin problemas, sobre todo sin problemas económicos”, expresó Brugada en un video publicado en sus redes sociales.

Para obtener la beca se requiere ingresar a la página sectei.cdmx.gob.mx y registrarse, o esperar a los equipos que llegarán a las universidades e instalarán un módulo para registrar a los alumnos que quieran ser beneficiarios de la beca.

Los requisitos para recibir la beca son vivir en la Ciudad de México y estudiar en una universidad pública.