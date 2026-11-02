Atienden bomberos incendios por altares; reportan al menos seis siniestros

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ha atendido, al menos, seis incendios relacionados con la instalación de altares en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

La mañana de este lunes, los vulcanos atendieron un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Del Gas en la alcaldía Azcapotzalco en donde se quemaron un altar y otros objetos, pero no hubo lesionados.

Y otro en una vivienda ubicada en la colonia Casas Alemán en la alcaldía Gustavo A. Madero, que afectó un altar, un sofá y otros objetos, tampoco hubo lesionados.

Un tercer incendio ocurrido la madrugada de este lunes en un departamento de la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo, quemó un altar y otros objetos, tampoco hubo personas afectadas.

Durante el domingo, los bomberos también atendieron tres incendios relacionados con altares en las alcaldías Venustiano Carranza y Coyoacán.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió recomendaciones al momento de instalar ofrendas como colocar un plato con agua debajo de veladoras, apagar las veladoras antes de dormir, no encender veladoras en lugares con objetos y sustancias inflamables y evitar que menores manipulen encendedores o cerillos.