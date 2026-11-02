Miles de asistentes y saldo blanco en Coyoacán, durante festividades del día de muertos

Con una afluencia superior a las 150 mil personas registradas durante el fin de semana largo de festividades por el Día de Muertos en el Centro Histórico de Coyoacán, las autoridades de la demarcación reportaron un saldo blanco y sin incidencias mayores que lamentar.

De acuerdo con los reportes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC), encabezadas por Aurora Monserrat Cruz y Jorge Peña, los registros contabilizados desde el viernes hasta este lunes confirmaron una alta concentración de visitantes en las calles cívicas. Durante el dispositivo de seguridad, el personal de resguardo atendió emergencias menores que incluyeron la localización de dos personas extraviadas, la atención médica a dos adultos lesionados por caídas a nivel de suelo y el traslado hospitalario de un turista extranjero tras sufrir una cardiopatía.

Para resguardar el orden en los espacios públicos y la ofrenda monumental del Palacio de Cortés, las autoridades instalaron nueve filtros de revisión en los que se impidió el ingreso de objetos peligrosos como armas de fuego, de balines o réplicas, cuchillos, machetes, motosierras a gasolina, así como botellas o latas con bebidas alcohólicas y vehículos eléctricos o bicicletas. A la par, el personal de Protección Civil realizó inspecciones preventivas de instalaciones de gas y equipos de primeros auxilios en la romería tradicional.

Entre las intervenciones destacadas por las fuerzas del orden se encuentra la detención de un individuo puesto a disposición de las autoridades tras ser acusado de sustraer un teléfono celular en el centro de la demarcación. Asimismo, en un operativo coordinado con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), se colocaron sellos de suspensión a un inmueble en la colonia Cantil Pedregal que pretendía realizar una fiesta de disfraces para más de 500 personas en una zona residencial sin contar con las medidas ni autorizaciones correspondientes. En tanto, el programa Escudo Coyoacán mantiene patrullajes en los cinco panteones administrados por los pueblos y barrios locales.