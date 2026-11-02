Despiden a muertos en Mixquic

Los habitantes de San Andrés Mixquic en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX) despidieron este lunes a sus muertos.

Familiares de los fieles difuntos limpiaron y adornaron las tumbas del panteón con muchas flores, figuras de cartonería, globos y encendieron copal e incienso conformando un ambiente místico.

Ese fue el preludio de la Alumbrada donde se encendieron decenas de velas para iluminar el regreso de los muertos al Mictlán.

“La tradición del día de hoy, pues se basa en venir a alumbrarles el camino, ponerles justamente el Cempasúchil, que es la flor que los representa, pues para que puedan llegar a casa, es una guía y con las velas y el saumerio, pues alumbrar su camino para que puedan volver a llegar a casa”, dijo Thalía Vázquez, una residente.

La tradición de recibir a los muertos en Mixquic ha trascendido el tiempo y las generaciones

A los habitantes de Mixquic les gustaría que su celebración fuera más íntima, pero también les gusta que el mundo conozca sus tradiciones.

Me gustaría que fuera algo más íntimo, más discreto, porque pues al final sí nos da mucha alegría y felicidad que vengan a visitarnos, pero a veces el panteón se satura muchísimo y entonces pues ya no es lo mismo. No podemos convivir con ellos como lo quisiéramos porque no podemos pasar, hay mucha gente entonces me gustaría que fuera más íntimo, pero bueno, al fin y al cabo, pues eso ya no se puede”, expresó Damaris Flores, otra habitante de Mixquic.

La tradición de recibir a los muertos en Mixquic ha trascendido el tiempo y las generaciones y luego de décadas se sigue realizando con ahínco.

“Nos tardamos un mes en hacer los esqueletos, porque hay que hacer engrudo y enrollar en papel y todo eso para que se seque. Nos tardamos un mes para hacerlos, pero cada año le vamos a aumentando uno, porque iniciamos con esta chiquita. Después hicimos esa y ahora este año pues ya hicimos esos. Y estas ideas pues son de mis hijos. Mis hijos son muy creativos y ellos dijeron, mamá, cada año cambia el decorar la tumba”, dijo Nelly Ayala, otra vecina de Mixquic.

El pueblo se llenó de extranjeros asiáticos, europeos, sudamericanos o gringos.

“Siempre me había intrigado la tradición del Día de Muertos y según lo que entiendo, aquí en esta ciudad, en este municipio, pues es donde más se celebra con mayor tradición, por eso vine hasta acá. Maravilloso, maravilloso. Yo llegué a México el viernes, bueno, vine por lo de la Fórmula 1, pero dio la casualidad que se juntó todo con lo del Día de los Muertos y maravilloso, maravilloso. Sí está excelente, México siempre tiene algo nuevo para conocer. Esta es mi cuarta vez en México y tocará seguir viniendo porque cada vez descubro que hay más cosas por descubrir”, dijo Carlos Rincón, un turista colombiano.

Entre las actividades hubo concursos de estrellas de papel, comida típica de Mixquic como el mixmole que tiene origen prehispánico o calaveras en movimiento organizados por el Patronato de San Andrés Mixquic.