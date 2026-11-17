En redes sociales decenas de personas se quejaron de que en el concierto de Garbage en el Zócalo, no hubo revisiones a los asistentes como se hizo en el concierto masivo de Mariachi, o el de Shakira, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que “de acuerdo con las características del espectáculo no se tenía considerado como un evento de riesgo; sin embargo, se llevaron a cabo las medidas preventivas correspondientes”.

Sobre el concierto @almarazkari publicó en X: “He ido a conciertos en el Zócalo durante décadas. El gobierno de @ClaraBrugadaM eliminó las revisiones de seguridad (que exageraban, quitaban hasta el agua) y ahora no revisan. Ayer ya vendían cerveza, ¿cuánto tiempo creen que le tome a La Unión vender droga en esos conciertos?”.

“Eso sí me llamó la atención que no hubo revisión, pude meter mis Jack’s (bebida alcohólica), además todas las tiendas estaban abiertas y vendían alcohol a montones (no es queja porque fui por un refill). Las drogas siempre han existido en todos los eventos públicos y privados”, publicó por su parte el usuario @ll_erenas.

“Ayer había mucha droga, la venden como si fueran pepitas o cacahuates. Había de todo”, afirmó @ZayritaCronopio.

Cabe recordar que en conciertos como el de Shakira en marzo de este año en el Zócalo se instalaron varios filtros de seguridad y puntos de revisión en las calles aledañas y accesos al primer cuadro, desde la zona de Eje Central y calles como 5 de Mayo, 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocaron pasillos de entrada con filtros para la revisión de mochilas, bolsos y escaneos a los asistentes.

Sobre el concierto de Garbage, la SSC dio a conocer que “implementó un dispositivo de seguridad que contempló la instalación de filtros de acceso y revisiones preventivas a los asistentes, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad y mantener el orden durante el desarrollo del concierto”.

La secretaría también detalló que las revisiones a los asistentes se complementaron con acciones que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad de México “para el ordenamiento del comercio en la vía pública, a través de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno”.