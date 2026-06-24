Con propuesta del PVEM, la CDMX robustece la prevención y persecución de la trata de personas

La capital del país dio un paso fundamental en la protección de los derechos humanos tras la aprobación de una reforma constitucional orientada a robustecer de manera integral las acciones para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México destacó que esta modificación legal fue promovida por el hoy diputado local con licencia y dirigente de esta fuerza política en la capital, Jesús Sesma Suárez, con el objetivo de consolidar un marco jurídico sólido que permita a las autoridades actuar con mayor eficacia frente a este flagelo.

Jesús Sesma Suárez señaló que la trata de personas constituye uno de los delitos más graves en la actualidad debido a su profundo impacto en la libertad, integridad y dignidad de los seres humanos. El líder ecologista advirtió que este fenómeno delictivo continúa representando un desafío de grandes dimensiones para las instituciones públicas, especialmente por las diversas modalidades de explotación que utilizan las redes criminales para operar en la clandestinidad de la urbe.

Bajo la perspectiva de Jesús Sesma Suárez, resulta indispensable fortalecer de manera permanente las herramientas legales del Estado, toda vez que las principales afectadas por estas conductas delictivas siguen siendo las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en marcadas condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, explicó que su propuesta incorpora una visión mucho más amplia de protección, reforzando la obligación de implementar mecanismos eficaces de prevención, persecución del delito y acceso pleno a la justicia.

Finalmente, el dirigente del Partido Verde en la CDMX, Jesús Sesma Suárez, afirmó que la actualización del marco normativo responde a la urgencia de adaptar las leyes a las nuevas dinámicas tecnológicas y operativas que emplean los tratantes para captar y explotar a las víctimas. Sostuvo que con este avance legislativo, la Ciudad de México no solo cumple con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, sino que consolida instrumentos eficaces para garantizar que la dignidad humana sea plenamente respetada en cada sector de la sociedad.