El Fan Fest ubicado en la plancha del Zócalo ya alcanzó su capacidad máxima, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó a los aficionados acudir a una de las 11 pantallas instaladas en el perímetro del Centro Histórico para ver el partido entre las selecciones de México y Corea del Sur.

Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el Fan Fest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que te recomendamos acudir a alguna de las 11 pantallas instaladas en el perímetro para disfrutar del encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur”, informó la SSC en redes sociales.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Estas 11 pantallas están ubicadas en avenida Juárez, frente a Bellas Artes; en avenida Juárez esquina con Revillagigedo; 5 de Mayo y Palma, 5 de Mayo e Isabel la Católica, Madero y Palma, cerca del Metro Allende.

También se ubican en calle 16 de Septiembre esquina con Palma; en 20 de Noviembre esquina con República de Uruguay, 20 de Noviembre esquina con Mesones; 20 de Noviembre esquina con Regina, Pino Suárez y Uruguay y Pino Suárez y República de El Salvador.

En Pino Suárez, en la esquina de República de Uruguay y República del Salvador; en la calle de Palma, en las esquinas con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre, así como en la calle 5 de Mayo en la esquina con Isabel la Católica.

Momentos antes, la jefa de Gobierno Clara Brugada destacó que al Zócalo de la Ciudad de México han acudido más de medio millón de aficionados al futbol para disfrutar los partidos del Mundial 2026.