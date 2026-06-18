En una semana, Fan Fest del Zócalo recibe a medio millón de aficionados

El Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino se ha convertido en el más concurrido entre todas las ciudades sede del torneo.

Solo por el Zócalo ya han pasado más de medio millón de personas. Es el Fan Fest más grande del Mundial y el de mejor ambiente”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

A esa cifra se suman los asistentes a los 18 festivales futboleros gratuitos instalados en distintas alcaldías de la capital.

Tan solo durante la jornada del miércoles, indicó Brugada, más de 130 mil personas siguieron los partidos en estos espacios públicos.

Si juntamos el Zócalo con los 18 festivales futboleros, tenemos un gran ambiente en la Ciudad de México”, celebró.

Destacan presencia colombiana

La jefa de Gobierno recordó las imágenes registradas durante el encuentro de la Selección de Colombia, cuando miles de aficionados vistieron de amarillo el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y los festivales futboleros, para disfrutar el encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

Foto: Especial

Ayer vimos una imagen extraordinaria: el estadio, los festivales futboleros y el corazón de México, el Zócalo, todos pintados de amarillo. Hoy nuevamente miles latirán con un mismo corazón por México”, comentó al referirse al encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Corea del Sur.

El partido será en Guadalajara; sin embargo, podrá observarse en Fan Fest del Zócalo, donde, desde las antes de las ocho de la mañana, comenzaron a llegar miles de aficionados, también podrá verse en los Festivales Futboleros ubicados en varios puntos de la ciudad.

Despliegue operativo

En materia operativa, Brugada informó que para el segundo partido celebrado en el Estadio Ciudad de México el miércoles, se desplegaron más de 35 mil servidores públicos encargados de tareas de seguridad, movilidad, atención ciudadana y logística.

Foto: Especial

Asimismo, se movilizaron cerca de 550 autobuses especiales y se utilizó el Tren Ligero para trasladar a más de 50 mil personas hacia y desde el Estadio Ciudad de México.

Durante la firma de un acuerdo, con más de 30 empresas para financiar la transmisión gratuita de los partidos y la instalación de los 18 festivales futboleros, para lo que se invirtieron 180 millones de pesos, la mandataria sostuvo que la experiencia mundialista confirma la capacidad de la Ciudad de México para albergar eventos internacionales de gran escala.