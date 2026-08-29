Destaca Sheinbaum a Tlalpan entre las alcaldías con mayor mejora en percepción de la seguridad

La mandataria federal destacó los resultados del INEGI en Tlalpan; durante la gestión de Gaby Osorio, la percepción de inseguridad bajó 8.2 puntos porcentuales, equivalente a una reducción de 14% respecto de la medición anterior

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que la Alcaldía Tlalpan es una de las demarcaciones de la Ciudad de México donde más ha disminuido la percepción de inseguridad. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, referida por la mandataria, la demarcación encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio pasó de 57.9 a 49.7 por ciento entre marzo y junio de 2026, una reducción de 8.2 puntos.

“Hoy es una de las alcaldías en donde ha disminuido más la percepción de inseguridad de la Ciudad de México, dicho por el Inegi”, expresó Sheinbaum, quien al referirse a Tlalpan recordó que encabezó la demarcación entre 2015 y 2018.

La ENSU registró en marzo de este año una percepción de inseguridad de 57.9 por ciento y para junio el indicador descendió a 49.7 por ciento. La diferencia entre ambos periodos es de 8.2 puntos porcentuales, equivalente a una disminución de 14 por ciento respecto de la medición de marzo.

Al respecto, la alcaldesa Gaby Osorio reconoce que los resultados en materia de seguridad responden al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y a una estrategia que combina presencia territorial, seguimiento permanente de la incidencia delictiva y atención directa a las problemáticas de cada zona de Tlalpan.

En Tlalpan, la estrategia de seguridad mantiene como uno de sus principales ejes la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, con revisión cotidiana de la incidencia delictiva, despliegues territoriales y seguimiento de las problemáticas de cada uno de los cinco sectores de seguridad de la alcaldía.

“Desde el inicio de la administración hemos logrado una coordinación como nunca antes se había dado con los niveles de gobierno. Todos los días tenemos que estar presentes y activos en el territorio. La seguridad no se construye de manera aislada, o en un escritorio, es un trabajo de todos los días y el trabajo con la ciudadanía es fundamental”, destacó la alcaldesa Gaby Osorio.

El Gabinete de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz sesiona diariamente con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Auxiliar y áreas operativas de la Alcaldía.

A este esquema se suman los Gabinetes Itinerantes de Seguridad, que cada 15 días trasladan este ejercicio de coordinación a colonias y pueblos de los cinco sectores de Tlalpan, con el propósito de atender en territorio las condiciones particulares de seguridad de cada zona y fortalecer la cercanía con vecinas y vecinos.

Los avances en percepción ciudadana se acompañan de reducciones en la incidencia delictiva. En la evaluación territorial de seguridad realizada en agosto se reportó una disminución de 17 por ciento en delitos de alto impacto en Tlalpan, mientras que el robo de vehículo con y sin violencia bajó 35 por ciento y, específicamente, el robo de vehículo con violencia registró una reducción de 60 por ciento.

La Alcaldía Tlalpan continuará fortaleciendo su estrategia de seguridad mediante la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en inseguridad y seguir mejorando las condiciones de bienestar y prosperidad en la demarcación tal como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.