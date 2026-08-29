Hoy sábado habrá 24 eventos de entretenimiento en CDMX; aquí los principales

Este sábado tendrá varios puntos que podrían complicarse por concentraciones y, sobre todo, por actividades recreativas ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene previstas tres rodadas motociclistas, cuatro ciclistas, una en patines y 24 eventos de entretenimiento.

Te damos las zonas más afectadas para que no afecten tus traslados. Entre ellas están las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa e Iztacalco. También habrá grandes cantidades de personas en Ciudad Deportiva, el Estadio GNP, Palacio de los Deportes y Ciudad Universitaria.

CONCENTRACIONES

Espacio cannábico

Integrantes de Siembra Cultura A.C. estarán en la Plaza de Lectura José Saramago, ubicada en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma. Mantendrán este espacio para ofrecer información sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar de los consumidores.

La hierba fue sembrada el 23 de diciembre y se pidió a las autoridades cuidarla. Foto: Facebook/ Movimiento Cannabico Mexicano

Alternativas viales: Marina Nacional, Río Lerma, Río Mississippi, Avenida Chapultepec y calles interiores de la colonia Cuauhtémoc.

Refugio Franciscano

A las 11:00 horas, integrantes del Refugio Franciscano A.C. se reunirán en sus instalaciones ubicadas sobre la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 17.5, en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa. Buscan reconstruir las instalaciones que, de acuerdo con la organización, fueron vandalizadas durante la madrugada del pasado 19 de julio. Además de ponerse manos a la obra, exigirán una investigación a fondo para esclarecer lo ocurrido.

Las instalaciones del Refugio Franciscano se dice listo para recibir a los animales que vivÃ­an ahiFoto: Elizabeth Velazquez

Podrían llegar otras organizaciones defensoras de animales y, al terminar las actividades, algunas personas podrían quedarse haciendo guardias afuera del albergue.

Alternativas viales: Avenida Vasco de Quiroga, Paseo de los Tamarindos, Avenida de los Poetas y la Autopista México-Toluca.

Vagoneras del Metro

A las 12:00 horas, integrantes de Leonas en Manada A.C. realizarán el evento “Las vagoneras te respaldan” en el Parque El Pípila, en José María Roa Bárcenas y José Antonio Torres, colonia Vista Alegre. Las participantes quieren poner sobre la mesa un plan piloto que permita regularizar su actividad comercial en el Metro. Entre sus propuestas está utilizar uniformes y gafetes, cumplir obligaciones fiscales a cambio de certeza jurídica e incluso recibir capacitación para orientar a pasajeros y brindar apoyo básico en protección civil y primeros auxilios.

Podrían sumarse otros grupos de vagoneras y no se descartan afectaciones viales mientras se desarrolla la actividad.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Eje 3 Sur, Lorenzo Boturini, Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier.

Colectiva cannábica

También a las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis estará en Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Centro Histórico.

Realizarán el encuentro político-cultural “Rituales 4:20”, con el que pedirán espacios libres y seguros para mujeres consumidoras de cannabis, con perspectiva de género. La agenda advierte que podrían presentarse afectaciones a la circulación durante sus actividades.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Calzada de Tlalpan.

Firmas por una muerte digna

A las 12:00 horas, la iniciativa ciudadana Libertad para Morir A.C. estará nuevamente en el Centro Nacional de las Artes, sobre Avenida Río Churubusco, en Coyoacán.

Movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” Cuartoscuro

Seguirán reuniendo firmas para impulsar la llamada “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables puedan recibir asistencia para una muerte digna.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, División del Norte, Ermita Iztapalapa y Avenida Presidente Plutarco Elías Calles.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas, Plataforma 4:20 realizará actividades en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y en Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación relacionada con cannabis.

Alternativas viales: para el Monumento a la Madre, Paseo de la Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Avenida Universidad, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur; y para Gran Canal, Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

Asamblea pública

A las 12:30 horas, integrantes del Frente Común Lupilla Xiu realizarán su primera asamblea pública en la Casa Refugio de la Memoria, ubicada en Citlaltépetl 25, colonia Hipódromo. Ahí informarán sobre los avances de los diálogos que han sostenido con autoridades del Gobierno capitalino y de la Secretaría de Gobernación, así como las respuestas que han recibido a sus demandas. Se prevé la participación de diversas colectivas y organizaciones.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes Sur, Nuevo León, Avenida Baja California, Alfonso Reyes y Circuito Interior.

Preparan llegada de delegación zapatista a CDMX

A las 16:00 horas, integrantes de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México se reunirán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Avenida México Coyoacán 343, colonia Xoco.

Será la segunda reunión para organizar las actividades previas a la llegada de una delegación zapatista a la capital en diciembre, como parte de su “Gira por la vida, capítulo México”. Entre los temas que impulsan están la exigencia de justicia para víctimas de desaparición forzada, el alto a los feminicidios y al racismo, así como la defensa de la tierra.

Alternativas viales: Avenida Universidad, Río Churubusco, División del Norte, Eje 7 Sur Municipio Libre y Avenida Popocatépetl.

RODADAS

A las 15:00 horas, motociclistas saldrán de Harley Davidson Central, sobre Insurgentes Sur, para celebrar el aniversario de la agencia.

El recorrido tocará Insurgentes Sur, Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Periférico, San Jerónimo y Ciudad Universitaria, para después regresar por Insurgentes.

Además, a las 16:30 habrá una rodada desde Parque Calles, en Venustiano Carranza, rumbo a Tultepec; y a las 19:00, otra partirá de Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco, rumbo a Hidalgo y posteriormente Chiapas.

EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

En el WTC continúa la entrega de números del Maratón de la Ciudad de México. En la Utopía Mixihuca realizará “Vivan los Grandes Corazones de Plata”, con 15 mil asistentes previstos.

Enjambre en Estadio GNP: precios, posible setlist y cómo llegar Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Por la noche Rosalía se presenta a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes con su Luz Tour 2026, con 20 mil personas previstas. A las 21:00, Enjambre llegará al Estadio GNP Seguros, donde la agenda contempla 70 mil asistentes.

También a las 20:30 horas, Isaac Hernández se presenta en el Auditorio Nacional. Habrá además conciertos y espectáculos de La Malinche, El Rey León, Sr. Bikini, No Te Va Gustar, Paloma Morphy, Ladrones y Helloween.

El encuentro América vs. Puebla arrancará a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, en Coyoacán, con 30 mil aficionados previstos. También habrá basquetbol en el Juan de la Barrera y lucha libre en la Arena Coliseo.

Finalmente, se realiza la Carrera Internacional Antorcha Guadalupana México-Nueva York. La actividad comenzó en la Basílica de Guadalupe, pasa por el Monumento a la Revolución y a las 10:30 horas está previsto el banderazo rumbo a Toluca. El recorrido contempla Reforma, Insurgentes, Chapultepec, Constituyentes y la carretera México-Toluca, con un aforo estimado de 60 mil personas.