Familias padecen por precios de listas de útiles

Cada año los padres de familia sufren un golpe a su economía: el regreso a clases.

No sólo son uniformes, también zapatos, tenis, mochilas y las famosas listas de útiles; estas últimas representan un gran porcentaje del gasto destinado por las familias mexicanas para la educación de los menores.

Ante el costo de los insumos, algunos tutores proponen actualizar los materiales e incorporar gradualmente las nuevas tecnologías.

Es el caso de Alicia, madre de una menor de edad de 12 años que ingresará a segundo de secundaria.

Aunque el plantel aún no entrega la lista oficial, ya comenzó a realizar compras que superarán los mil pesos.

(Compro) lo básico, lo básico, lo que ocupa que son cuadernos, hojas, lápices, forro para las libretas. Ya llevamos más de 300 pesos aquí en dos cositas.”

Estephany, otra madre de familia que calcula desembolsar más de dos mil pesos, coincide en que el gasto es considerable.

“Deberían actualizar más la lista porque sí nos piden demasiadas cosas y pues el incremento sí está bastante alto", explicó.

Pese a los costos, los padres reconocen el valor de los materiales tradicionales y descartan sustituir los cuadernos por dispositivos digitales durante la etapa inicial del aprendizaje.

A partir de sexto de primaria para adelante, secundaria, prepa, universidad, pues sí, aprenden con tablets y toda esa tecnología (...) antes con cuaderno.”

PEGA LA INFLACIÓN

La diferencia en el gasto con relación a ciclos anteriores es sustancial.

Para el periodo escolar 2011-2012, la SEP calculaba un costo promedio de la lista de útiles de entre 132 y 368 pesos para primer grado de primaria. En sexto grado, el desembolso oscilaba entre 219 y 800 pesos, según la calidad de los productos.

En contraste, para el ciclo escolar 2026-2027, las familias prevén gastar entre mil y mil 500 pesos solo en papelería, sin contar uniformes ni calzado.

En hogares con varios estudiantes el gasto se multiplica, como explica Rosario, cuyos dos nietos iniciarán el nivel preescolar.

Como son dos, yo creo que de 3 mil a 5 mil pesos, como van a entrar al kínder. Se les va comprar desde zapatos, uniformes y los útiles.”

EL VALOR DEL CUADERNO

Consultadas por este diario, dos maestras de primaria coincidieron en que la lista de útiles tradicionales mantiene su efectividad, ya que el uso de cuadernos, lápices, gomas y sacapuntas estimula el desarrollo psicomotriz y cognitivo en los primeros años.

Además, reconocieron que algunos planteles suelen solicitar artículos ajenos al cuadro básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tales como gel antibacterial, papel higiénico o latas de pintura para el mantenimiento de las instalaciones durante el ciclo escolar.