Comercios cercanos al Estadio Ciudad de México sólo alcanzan 60% de ventas

En los comercios y establecimientos ubicados en colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, como Pedregal de Santa Úrsula, que antes del torneo migraron de giro con la esperanza de obtener grandes ganancias, los encargados aseguran que la recuperación económica no ha sido la esperada.

Venta de alcohol en vía pública Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Afirman que durante las primeras jornadas de la justa mundialista apenas han alcanzado entre 50 y 60% de las ventas proyectadas.

“Llevamos como un 60 por ciento de recuperación con el partido, al 100% no porque mucha gente todavía no tiene como que mucha la economía para venir a visitar a todos los del mundial”, dijo Alejandra, dueña de un restaurante de comida japonesa que aseguró que al mundial los comercios “llegaron tocados” y afectados en su economía por los trabajos de rehabilitación en las inmediaciones del estadio, y que obligó a cierres viales, y a varios de ellos, a cambiar de giro.

Este miércoles, previo al encuentro entre México y Chequia, los comerciantes señalan que han logrado vender apenas 50% de su mercancía disponible; incluso comentan que la jornada comercial estuvo mejor el pasado jueves, impulsada por el partido entre Colombia y Uzbekistán.

“Si, estuvo mejor”, dijo Alejandra.

“No creo que lleguemos al cien por ciento” dijo por su parte Eduardo, dueño de un local donde antes de la justa deportiva a internacional se comercializaban marcos para cuadros y vidrios.

Para evitar la quiebra Eduardo transitó a la venta de aguas frescas, y dijo que ahora ya con el Mundial en casa “vende papitas, refrescos, golosinas y hasta jorongos mexicanos”.

“Ahorita ya metimos tostadas, tacos de guisado, refresco, papas y pues ya ha mejorado la venta (…) pero yo creo que apenas al 50, por ciento, porque es el tercer partido. Entonces faltan otros dos y esperemos que suba más”, afirmó en entrevista.

“Al cien por ciento no creo que lleguemos, pero sí hubo una mejora”, reiteró.

A pesar de las bajas ventas en los comercios establecidos, en el tramo de la llamada Última Milla, que inicia en el centro comercial Gran Sur y recorre avenida del Imán hasta el circuito del Estadio Ciudad de México, la constante este miércoles la venta ambulante de bebidas embriagantes.

Desde cerveza y tequila hasta cocteles preparados y micheladas se ofrecían de manera abierta al público, con precios que oscilan entre los 100 y los 200 pesos.

Estos productos se ofertaban de forma indiscriminada justo frente a las vallas metálicas que resguardan el acceso habilitado como zona peatonal, perímetro que cuenta con un operativo especial integrado por más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al ser cuestionado sobre si cualquier cliente puede consumir bebidas alcohólicas en el lugar, uno de los comerciantes locales aseguró que la venta es completamente libre y admitió que no se solicita ninguna identificación oficial para verificar si los compradores son menores de edad o no.

“Aquí la venta es libre”, dijo el comerciante en referencia a la Ley Seca, decretada para el Centro Histórico por parte del Gobierno capitalino en cínico colonias de la alcaldía Cuauhtémoc -Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, donde quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas, en envase y para llevar- de las 15:00 horas de este miércoles y hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

Ello, para prevenir y evitar desmanes durante las celebraciones por el triunfo de la selección mexicana, sobre su parte de Chequia. El epicentro de la celebración será el Ángel de la Independencia, donde desde temprana hora, miles de aficionados comenzaron a congregarse en torno a las pantallas gigantes, que se instalaron tanto en el icónico monumento histórico, como sobre Paseo de la Reforma.