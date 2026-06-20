Comerciantes del Centro celebran retiro del campamento de la CNTE

El retiro del campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de las calles del Centro Histórico fue recibido con alivio por comerciantes, restauranteros y vendedores de vestidos de graduación, quienes aseguran que durante los 19 días que permaneció el plantón, sus ventas cayeron hasta 80 por ciento.

Sin embargo, las afectaciones económicas aún están por cuantificarse de manera definitiva.

Hasta el pasado 16 de junio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez, estimó pérdidas cercanas a 800 millones de pesos por ventas no realizadas y calculó que alrededor de cuatro mil establecimientos resultaron afectados por las movilizaciones de la CNTE.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Nosotros vivimos de esto. Tenemos que sacar para los sueldos, las rentas y los servicios. Ellos seguían percibiendo su salario mientras nosotros solo acumulábamos pérdidas”, señaló Karla, propietaria de un restaurante ubicado sobre República de Uruguay, casi esquina con 20 de Noviembre.

En entrevista, aseguró que algunos negocios estuvieron cerca de cerrar, justo cuando las expectativas apuntaban a un incremento significativo de ventas por la combinación de la temporada mundialista y el aumento de visitantes al Centro Histórico.

En la llamada Plaza del Vestido, ubicada entre 20 de Noviembre y San Jerónimo, los locatarios también celebraron el retiro del plantón. Ana Karen, dependiente de una tienda especializada en vestidos para graduación, explicó que las ventas se desplomaron precisamente durante la época de mayor demanda para el sector.

De plano se nos cayeron las ventas. Nadie quería venir porque todo estaba cerrado y era un cochinero. Entendemos sus demandas, pero finales de mayo y principios de junio son nuestras mejores fechas; es cuando más vestidos vendemos para las graduaciones”, comentó.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Afirmó que, mientras normalmente en esta temporada la demanda puede aumentar hasta 80 por ciento, durante las últimas tres semanas las ventas apenas alcanzaron entre 10 y 20 por ciento de lo habitual.

Incluso, relataron que tuvieron que organizarse para impedir que las carpas fueran instaladas frente a algunos establecimientos, para que el daño no fuera más grave.

“Somos gente trabajadora que quiere salir adelante. Gracias a Dios que se fueron”, expresó Karla, quien consideró que el movimiento magisterial terminó afectando a trabajadores y pequeños empresarios que nada tenían que ver con el conflicto.

Vinieron aquí a afectarnos a nosotros que no tenemos nada en contra de ellos. Aquí no hay diputados, no hay senadores, somos gente que quiere trabajar, que quiere llevar sustento a sus casas”, agregó, al tiempo que destacó que la apuesta es comenzar a repuntar sus ventas.

Chilangos y visitantes regresan al centro

Durante un recorrido por la zona, se pudo constatar que la salida de los maestros permitió la reapertura total de diversas vialidades, también se registra una mayor afluencia de visitantes al Centro Histórico.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Calles como 20 de Noviembre, Mesones, República de Uruguay, Venustiano Carranza, 5 de Febrero y Madero volvieron a lucir abarrotadas por familias que acudieron tanto a las actividades relacionadas con el Mundial como a realizar compras.

Ya regresaron los chilangos. Había turistas, pero mucha gente de la ciudad dejó de venir mientras estaba el plantón. Ahora las calles se ven más limpias y la gente vuelve a animarse a visitar el Centro”, agregó la restaurantera.

Asimismo, el perímetro de acceso Fan Fest instalado en el Zócalo amplió sus accesos sobre las calles 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y 5 de Mayo, ampliando el circuito peatonal, minimizando los amontonamientos que se vivieron durante los primeros días de actividades del Mundial, derivado de la toma de calles aledañas a la Plaza de la Constitución por la CNTE.